Sande Das hat bis hierhin schon mal richtig viel Spaß gemacht: Der 70. Sander Markt hat trotz durchwachsenen Wetters über das Wochenende viel Zuspruch gehabt, Jung und Alt hatten Spaß beim Karussellfahren, an den Spielbuden oder in gemütlicher Runde mit Freunden und Nachbarn in den Ausschankbetrieben.

Gut angekommen ist auch die Idee, das Volksfest am Abend mit Livemusik aufzupeppen. Drei Bands machten auf den Mini-Bühnen bei den Schankbetrieben im Wechsel Musik. Darunter Marcel Dunker, die Gruppe Majanko und Plan B., ein Ableger der Sänger vom Schwarzen Brack.

Auf dem Rummelplatz ist der Barockflieger, ein klassisches Kettenkarussell, ein Blickfang. Auch der Autoscooter und Super Dance – der „Scheibenwischer“ – sind gefragt. Für die Kleinen drehen zwei Kinderkarussells ihre Runden.

Fantastischer Festumzug

Höhepunkt am Sonntag war der große Festumzug. Alle fünf Jahre zum Sander Markt bilden die örtlichen Vereine und Gemeinschaften einen langen Korso, der zu Fuß, in Fahrradgruppen oder Treckergespannen angeführt von einem Spielmannszug durch Sande zum Festplatz zieht. Mehr als 20 Gruppen haben sich diesmal daran beteiligt, darunter Feuerwehr und Sportvereine, Siedlergemeinschaft, Kirchengemeinde und Gemeindeverwaltung. Sie zogen mit viel Musik durch Sande, bejubelt von unzähligen Bürgern, an den Straßen, und warfen Süßigkeiten in die Menge.

Spaß gemacht haben auch die Fundsachenversteigerung mit Marktvogt Michael Ramke sowie die Sander-Markt-Pokalspiele, an denen diesmal vier Teams teilnahmen. Der Titelverteidiger Gemeinde Sande ist nach zwei Siegen in Folge geschlagen. Neuer König auf dem Platz ist nun der Wirtschaftsförderverein.

Heute Abschlusstag

Am heutigen Montag heißt es für dieses Jahr zum letzten mal „Noch einmal dabei sein“. Der 70. Sander Markt, einer der letzten klassischen Jahrmärkte im Jeverland, endet am Abend nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Höhenfeuerwerk. Vorher drehen sich beim Familientag ab 14 Uhr noch mal die Karussells.