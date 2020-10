Diamantene Hochzeit in Sande: Bei der ersten Begegnung war alles klar

Sande Früher waren Adolf und Helga Wedeken, geborene Schäfer, viel unterwegs: zahlreiche Flugreisen, Touren mit ihrem „Funkerclub“ und Kegeltouren. An diesem Donnerstag feiern die beiden Diamantene Hochzeit – heute lassen sie es ruhiger angehen. Am glücklichsten sind sie darüber, dass sie gemeinsam alt werden.

Im Februar 1960 begegneten sie sich bei einem Polterabend zum ersten Mal – beiden war sofort klar, dass sie den Partner fürs Leben gefunden haben. Drei Monate später verlobten sie sich und im Oktober läuteten die Hochzeitsglocken in der gerade gebauten Kirche Cäciliengroden.

Adolf Wedeken wurde in Grünenkamp (Varel) geboren, er lernte Maler, war rund 30 Jahren auf Baustellen beschäftigt, bevor er zur Standortverwaltung der Bundeswehr wechselte. Seine Frau stammt aus Cäciliengroden, arbeitete viele Jahre als Nachtwache im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch, bis sie durch eine missglückte Schilddrüsen-Operation mit 40 Jahren in den Ruhestand gehen musste.

Still sitzen ist aber nicht ihr Ding: sie hatte viele Jahre einen Kiosk und hat viel Freude an aufwendigen Bastelarbeiten.

Das Paar hatte vier Kinder, ein Sohn starb mit einem Tag, eine Tochter verloren sie mit 38 Jahren. Seit fast 20 Jahren leben sie in Sande-Neufeld, Adolf Wedeken kümmert sich um den Haushalt und unterstützt seine pflegebedürftige Frau. Beide freuen sich über eine tolle Nachbarschaft und sind besonders stolz auf die sieben Enkel und zwei Urenkel. Das Jubiläum wollen die beiden im Kreis der Familie feiern – ein Besuch der Kirche in Cäciliengroden steht ebenfalls an.

