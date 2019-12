Sande Die Hofstelle mit Küsteum und Marienturm in Altmarienhausen wird am 3. Adventswochenende wieder zu Sandes Weihnachtsmarkt. „Weihnachtliches Altmarienhausen“ heißt es am Samstag, 14. Dezember, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Insgesamt 45 Aussteller mit Geschenkideen, Nützlichem und Leckereien sind dabei, einige neue Attraktionen und ein verändertes Lichtkonzept werden geboten. Der Eintritt ist frei.

Fahrt per shuttle Für die Veranstaltung „Weihnachtliches Altmarienhausen“ wird wieder der ehemalige Bürgerbus Sande eingesetzt. Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer haben sich bereit erklärt, an beiden Tagen den Fahrdienst zu übernehmen. Wer für diese Dienste eine kleine freiwillige Spende bereithält, unterstützt den Erhalt des Weihnachtsmarktes und seine Attraktivität.

Bereits beim Eintreten in die Baumallee, die zum weihnachtlichen Hof führt, steigt der Geruch von Weihnachtsgebäck und Punsch in die Nase und regt zum Wohlfühlen an. Der große Einsatz der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Altes Sande“ ermöglicht, dass genügend Präsentationsmöglichkeiten in der Scheune vorhanden sind, damit sich dort die Aussteller mit ihrem Angebot ausbreiten können. Neben Töpfereiprodukten, Schmuck, Tischdekorationen, Porzellanmalerei, Holzskulpturen und vielem mehr werden natürlich auch Weihnachtsartikel angeboten.

Außerdem wird ein kleines Kinderkarussell für kostenlose Fahrten aufgestellt.

Das Programm Samstag, 14. Dezember: geöffnet von 11 bis 19 Uhr 11 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Stephan Eiklenborg und Lieder des Kindergartens Sande 11 bis 13 Uhr: Besuch des Weihnachtsmannes 16.30 Uhr: Besuch einer zauberhaften Lichtfigur ganztägig: Bastelaktion für Kinder mit dem Jugendzentrum Sonntag, 15. Dezember: geöffnet von 11 bis 18 Uhr 12.30 bis 14 Uhr: Besuch des Weihnachtsmannes 15 und 16 Uhr: Weihnachtslieder mit den Sängers vom Schwarzen Brack ganztägig: Bastelaktion und Vorlesen mit dem Fördervereins Bibliothek Sande An beiden Tagen ist die historische Schmiede geöffnet.

Der festliche Markt in Altmarienhausen wird am Samstag um 11 Uhr von Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg eröffnet. Jungen und Mädchen des ev. Kindergartens Sande haben fleißig geübt und tragen erstmals in Altmarienhausen einige Weihnachtslieder vor. Schon bald darauf erscheint auch der Weihnachtsmann auf der Hofstelle, hört aufmerksam zu, was sich die Kinder wünschen und verteilt bereits ein paar süße Sachen an die kleinen Gäste.

Das Jugendzentrum Sande bietet einen Bastelnachmittag für Kinder an, bei dem Teelichter aus Holz entstehen werden. Mit von der Partie sind auch Siebtklässler der Oberschule Sande, die Erstaunliche Kreativität bewiesen haben und aus alten und gründlich gereinigten Gegenständen ganz neue Dinge erschaffen haben. Aus dem erlös wollen sie Projekte an ihrer Schule finanzieren.

Am Sonntag ist der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es singen die Männer vom Schwarzen Brack, noch einmal kommt der Weihnachtmann und der Förderverein der Bibliothek lädt zum Basteln ein.

Da es an der Hofstelle keine Parkplätze gibt, werden die Besucher des Weihnachtsmarkts gebeten, die Parkplätze am Sander Rathaus zu nutzen und mit dem kostenlosen Shuttle-Transfer zum Gelände zu fahren. Noch besser wäre natürlich der Besuch per Rad.