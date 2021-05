Pfingsten live aus dem Twister-Dance Sande: Zwölf Stunden Disco für den guten Zweck

Sande /Georgsheil Seit 14 Monaten herrscht Stille im Twister-Dance in Sande: Mit Start der Corona-Krise gingen im Twister und in allen anderen Discos die Jalousien runter und die Lichter aus. Wann es für die Diskotheken eine Öffnungsperspektive gibt – das ist komplett offen.

Aber: Das Twister ist noch da – und am Pfingstsonntag, 23. Mai, meldet es lautstark: Wir leben noch. In Kooperation mit der Diskothek Galaxy Georgsheil legen die DJs ab 14 Uhr zum Charity-Livestream über Facebook, Twitch und Youtube auf. Unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark – Gemeinsam für den guten Zweck“ gibt es 12 Stunden lang ein gemischtes Musikprogramm live aus der Mainhall des Twister Dance.

Parallel beginnt ein Spendenmarathon für das Kinder- und Jugendhospiz Wilhelmshaven.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

„Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es bei uns das Livestream-Projekt #SupportYourClub, bei dem in unregelmäßigen Abständen Online-Partys für unsere Gäste und alle Musikfans angeboten werden. Mit mehr als 500 aktiven Zuschauern, die zeitgleich online mitfeiern und einer Gesamtreichweite von über 25 000 Personen pro Stream, hat sich der Livestream zu einer etablierten Anlaufstelle unseres Publikums entwickelt“, sagt Simon Zielezinski Marketing Manager der beiden Discos in Sande und Georgsheil.

Am 23. Mai steht die 10. Ausgabe an – deshalb wollen die beiden Discos ein Projekt der Region unterstützen. „Der Spendenmarathon für das Kinder- & Jugendhospiz ist eine echte Herzensangelegenheit für uns“, sagt Zielezinski. Die Resident-DJs Markus Weyer, FlakeZ, Easmo, Razr, Jens und Nikk werden am Pfingstsonntag ohne Gage für den guten Zweck auflegen. Musikalisch wird in den 12 Stunden das komplette Galaxy- bzw. Twister-Programm abgedeckt.