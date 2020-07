Kirche: 24 Kinder wachsen in Ferien wie ein Baum

Sande Die Wurzeln tief in der Erde, die Äste und Blätter im Himmel – „wachsen wie ein Baum“ war das Thema der Ferienaktion der ev. Kirche in Sande. An drei Tagen erlebten 24 Kinder von sechs bis zehn Jahren den Baum als Symbol des Lebens.

Innerhalb weniger Tage hatten sechs jugendliche Teamer unter Regie von Pastor Jörg Zimmermann und Kreisjugenddiakonin Nadine Hoffmann die Aktion vorbereitet, denn erst im letzten Moment war klar, dass sie überhaupt stattfinden kann. „Wir hatten sonst meist um die 15 Kinder, jetzt merkt man doch, dass in vielen Familien der Urlaub ausfallen muss“, meinte Zimmermann.

Die Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinden Sande und Schortens klappt schon ganz gut: als mehr Teamer benötigt wurden, sprangen etliche Jugendliche Aus Schortens ein. Tarek Kleen zum Beispiel, der einfach Spaß an Kinder- und Jugendarbeit hat. Der Auszubildende zum Zahntechniker spendierte ein paar Urlaubstage und freut sich über die schöne Gemeinschaft, die er in Sande erlebt, denn seine Freunde unterstützen das Projekt ebenfalls.

Die Kinder erlebten abwechslungsreiche Tage mit biblischen Geschichten und Geschichte, mit Liedern, Spielen, Basteln. Es wurden bunte Stammbäume gebastelt, die Vielfalt der Bäume dokumentiert und es entstand sogar ein „Stop-Motion-Film“ auf dem Handy.