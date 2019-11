Gastgeber des Lebendigen Advents

Vom 1. bis 23. Dezember öffnen sich um 18 Uhr folgende Türen:

• 1. Dezember, Fam. Rehbein/Rinnebach, Erlenweg 17a

• 2. Dezember, WiKi, Hauptstraße 55

• 3. Dezember, Pflegeheim an der Graft, Am Markt 25

• 4. Dezember, Stadtvilla 2/Oldenettel, Am Markt 19

• 5. Dezember, WG Dumke/Ginzel, Ueckermünder Straße 6

• 6. Dezember, Fam. Demski, Hauptstraße 87a

• 7. Dezember, Wohnheim Am Maddick/Samel-Walz

• 8. Dezember, Fam. Abelbeck, Rüstringer Straße 17

• 9. Dezember, Fam. Zimmermann/Wolters, „Die Brücke“ Cäci

• 10. Dezember, Fam. Stümer, Marienstraße 62

• 11. Dezember, St. Magnus-Singkreis, ev. Gemeindehaus

• 12. Dezember, ev. Gemeinde Neustadtgödens

• 13. Dezember, Stadtvilla 1/Katmann, Am Markt 14

• 14. Dezember, Fam. Holtrup/Weerda, Hermann-Schulz-str. 21

• 15. Dezember, Siedlergemeinschaft Cäciliengroden, Karl-Marx-Platz

• 16. Dezember, Fam. Kellin, F.-Frerichs-Straße 28

• 17. Dezember, Fam. Memmen, Oldenburger Damm 16

• 18. Dezember, Wohnheim Am Markt/Bleckmann

• 19. Dezember, kath. Gemeinde Neustadtgödens, Paterei 4

• 20. Dezember, Blockbuster im Gemeindehaus

• 21. Dezember, Fam. Janssen, Am Leit 4

• 22. Dezember, Fam. Gräßner, Walther-Rathenau-Straße 70

• 23. Dezember, Fam. Freese/Kampen, Heinrich-Schütte-Weg 24