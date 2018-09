Sande Die Veranstaltungsreihe „Sandes musikalischer Lesesommer“ auf der Hofstelle Altmarienhausen ist gerade vorbei, schon geht es weiter im Sander Kulturprogramm: diesmal mit der inzwischen vierten Auflage der Reihe „Cultura“. Die findet in diesem Herbst in Cäciliengroden statt. Es gibt Konzerte und Theater. Fünf Veranstaltungen im Oktober und November sind im Dorfgemeinschaftshaus geplant. Das Programm stellten Sebastian Janßen, der sich innerhalb der Gemeindeverwaltung um die kulturellen und touristischen Themen kümmert, Bürgermeister Stephan Eiklenborg und die Akteure vor.

Cultura: Termine und Karten 17. Oktober: „Söhne des Nordens“, 20 Uhr, Vvk: 19 Euro, Abendkasse 20 Euro 25. Oktober: „Ein Ritter ohne Furcht und Tadel“, Figurentheater; 16 Uhr, 6 Euro 27.Oktober: Sketche der Theatergruppe Horsten; 19.30 Uhr; 10 bzw.12 Euro 3. November: Tides of Time; Folkmusik; 20 Uhr; 12 bzw.14 Euro 10. November: Piano trifft Polka; Adele F. Lenz und der Dritte Sektor; 20 Uhr, 12 bzw. 14 Euro Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus und der Gemeindebibliothek Sande, im Museum im Landrichterhaus, telefonisch unter 04422/95 88 35 und online www.sande.de

Wichtigste Veränderung ist der Veranstaltungsort: Die ersten drei „Cultura“-Auflagen fanden in Neustadtgödens statt. Doch wie berichtet, steht das Gemeindehaus dort nicht mehr zur Verfügung, weil es in einen Kindergarten und Krippe umgebaut wird.

So wandert „Cultura“ nun nach Cäciliengroden. „Wir werden das Dorfgemeinschaftshaus in ein schönes kleines Theater verwandeln mit kleiner Bühne und gut 150 Sitzplätzen auf verschiedenen Ebenen, damit alle gut gucken können“, sagte Janßen. Für Bewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in den Pausen wird gesorgt.

„Cultura“ ist eine Reihe, die regionalen Künstlern eine Möglichkeit zum Auftritt geben soll, für die die üblichen Häuser vielleicht ein bisschen zu groß sind. „Wir machen Kultur von hier für hier“, beschreibt Sebastian Janßen die Idee.

Los geht’s am Mittwoch, 17. Oktober mit der Band „Die Söhne des Nordens“: Die vier in Ostfriesland beheimateten Musiker Helmut Bengen, Holger Biller, Mathias Diesel und Oliver Jüchems, die alle auch in anderen Bands mitwirken, spielen in dieser Konstellation seit vier Jahren zusammen und präsentieren eine charmante Mischung aus Klassikern der Rock-, Pop- und Folkgeschichte, bekannten Liedermacher- und eigenen Songs. Unverwechselbar nicht nur ihre handgemachte Musik, sondern auch die Art, wie die vier mit ihrem Publikum kommunizieren.

Weiter geht’s in der „Cultura“-Reihe am Donnerstag, 25. Oktober, um 16 Uhr mit dem Kindertheater „Ein Ritter ohne Furcht und Tadel“. Zu Gast in Cäciliengroden ist das Kinderfigurentheater mit Ekke Neckepen aus Bremen.

Sketche präsentiert die Theatergruppe Horsten am Samstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr. Bei dem rund eineinhalbstündigen Programm gibt’s viel zu lachen, verspricht Rolf Gödjen von der Theatergruppe.

Musikalisch wird es wieder am Samstag 3. November mit der Band Tides of Time. Jutta Splettstößer, Regina Osterloh, Achim Vollmer und Edgar Rebbe aus Varel, Schorteens und Steinhausen präsentieren irische, schottische Folklore und Tänze und skandinavisch geprägten Folk und Pop.

Den Schlussakkord setzen dann am 10. November um 20 Uhr Adele F. Lenz und der Dritte Sektor. Die in Frankfurt/Main klassisch ausgebildete Pianistin hat sich mit der lokalen Band für ein Doppelkonzert „Piano trifft Polka“ zusammengetan. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.