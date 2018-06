Sande Die Veranstaltungsreihe „Sandes musikalischer Lesesommer“ war 2014 ein Versuch, Sandes Kultur- und Veranstaltungskalender aufzuwerten und mit einer neuen Idee frischen Wind ins kulturelle Angebot zu blasen. Der Versuch gelang, die Mischung aus Autorenlesungen und dazu passend ausgewählter Livemusik unter freiem Himmel kam sehr gut an beim Publikum. Inzwischen ist der musikalische Lesesommer unterhalb des Marienturms und vor dem Küsteum schon beinahe eine fest etablierte Reihe. An diesem Sonntag, 10. Juni, geht die kleine feine Reihe in die fünfte Saison.

Krimis zum Auftakt

Den Auftakt machen Krimiautor Manfred C. Schmidt und Gitarrist Helmut Bengen. Die beiden machen zum ersten Mal Station beim musikalischen Lesesommer in Sande und werden kriminelle Kurzgeschichten vortragen. Dabei wird das Publikum prächtig mit humorvollen und schrägen Aktionen sowie mit toller Musik unterhalten. Beginn ist um 18 Uhr.

Karten, Preise und Termine Bei gutem Wetter finden die Veranstaltungen draußen statt, bei schlechtem Wetter im Küsteum. Für Speisen und Getränke sorgt das Team des Marienstübchens. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 14 Euro. Ein Kombiticket für alle vier Veranstaltungen gibt es für 44 Euro. Eintrittskarten gibt es im Rathaus Sande, in der Bibliothek Sande und im Museum im Landrichterhaus Neustadtgödens. Karten können auch telefonisch unter 04422/95 88 35 oder online bestellt werden www.sande.de

Zweiter Gast beim musikalischen Lesesommer ist am 22. Juli Sylvia Lott. Sie wird ihren neuen Roman „Die Inselgärtnerin“ vorstellen: Nach gescheiterter Ehe und Jobverlust lässt die Gartenarchitektin Sonja ihre norddeutsche Heimat zurück, als sie ein Strandhaus in Florida erbt. Dort will sie Dünengärten anlegen. Dann passiert das (Un-)mögliche: Es wächst auch eine neue Liebe.

Nicht fehlen darf in Altmarienhausen Regine Kölpin, eine der Initiatoren der Veranstaltungsreihe. Sie wird am 12. August aus ihrer Neuerscheinung „Oma wird Oma“ lesen. Eine turbulente Familiengeschichte auf Wangerooge, voller nicht ganz alltäglichem Glück und nur zu bekannten Sorgen, kleiner und großer Missverständnisse, Geheimnisse und wilder Pläne. Musikalisch wird sie vom Duo „Rostfrei“ unterstützt.

Plattdeutsches Finale

Den Abschluss gestaltet am 2. September die plattdeutsche Autorin Jutta Oltmanns. Im ersten Teil der Lesung erzählt sie heitere Geschichten von Möwen und Menschen, von unliebsamen Gästen, einer rasanten Flucht und davon, was Seeungeheuer gerne zu sich nehmen. Zwischen den Lesungen serviert Roland Oltmanns musikalische Leckerbissen. Zu großformatigen Fotografien, die auf ostfriesischen Friedhöfen entstanden, wird Jutta Oltmanns im zweiten Teil aus ihrem Buch „Wachters tüsken de Welten“ lesen. Umwoben werden ihre Worte von sphärischer Musik.

Alle vier Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr, bei Regenwetter werden die Lesungen ins Küsteum verlegt.

In diesem Jahr wird die Veranstaltungsreihe von der Landessparkasse zu Oldenburg gefördert. „Ohne diese Unterstützung wäre ein so qualitativ hochwertiges Programm nicht möglich gewesen“, sagt der für das Programm verantwortliche Sebastian Janßen von der Gemeinde Sande.