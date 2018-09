Sande Das Schreiben des ersten Romans hat ihr so viel Freude bereitet, dass schnell klar war: hier muss es eine Fortsetzung geben. Die ist jetzt fertig geworden – und soll im Rahmen einer ganz besonderen Lesung präsentiert werden.

Regine Kölpin aus Neustadtgödens stellt ihr neues „Oma-Buch“ vor: „Oma tanzt auf Wolke 7“. Nach den drei Vorgänger-Romanen greift die Autorin nun wieder die erste Oma – Oma Jette – auf. Um die ging es schon in „Oma zeigt Flagge“.

Am 6. Oktober wird Regine Kölpin das Buch zum ersten Mal im Rahmen einer besonderen Lesung in den Fokus rücken. In Leiners Landhotel in Sande wird das Vorlesen mit einem Vier-Gang-Menü verbunden – gelesen wird zwischen jedem Gang. Zudem geht die Autorin von Tisch zu Tisch, wird über das Buch plaudern und Fragen dazu beantworten.

„Es hat mir so viel Freude bereitet, über Oma Jette zu schreiben – aber auch über ihren Verehrer Günther“, sagt Kölpin. Der sei so herrlich tollpatschig, dabei aber auch sehr liebevoll. „Letztes Mal hat er es gerade so mit Ach und Krach geschafft – nun wird er einen Schritt weitergehen.“

Und einen Schritt weitergehen bedeutet: es gibt einen Heiratsantrag! Bei einem Besuch auf Langeoog werden Jettes Enkel von Günther ins Vertrauen gezogen: er will der Oma einen spektakulären Antrag machen. Doch leider fehlt Günther die zündende Idee dafür – doch an Ideen mangelt es den Kindern nicht.

„Drumherum gibt es noch Herzschmerz und Familiengeschichten – also nicht nur Klamauk“, verrät Regine Kölpin augenzwinkernd. Aber wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich bis spätestens Samstag, 29. September, im Leiners Landhotel in Sande für die kulinarische Lesung anmelden. „Ich bin jedenfalls schon ganz gespannt“, sagt Birte Schröder vom Hotel.

Die Lesung „Oma tanzt auf Wolke 7“ Ihr Buch „Oma tanzt auf Wolke 7“ stellt Regine Kölpin am Samstag, 6. Oktober, in Leiners Landhotel in Sande vor. Beginn ist um 18.30 Uhr. Dazu gibt es ein Vier-Gang-Menü und einen Aperitif. Abwechselnd wird gelesen und gegessen. Anmeldungen bis spätestens eine Woche vorher, also bis zum 29. September, direkt im Hotel unter Tel. 04422/95860. Oma tanzt auf Wolke 7:

• 288 Seiten

• Verlag: Knaur TB (1. Oktober)

• ISBN-13: 978-342652295

• 9,90 Euro Schon jetzt verweist Autorin Regine Kölpin auf die folgende Lesung am 17. November, ebenfalls in Leiners Landhotel, verknüpft mit einem Menü. Dann wird sie das Weihnachtsbuch „Vom Winter verweht“ vorstellen, das sie gemeinsam mit Gitta Edelmann aus Bonn verfasst hat. In der historischen Weihnachtsgeschichte aus dem Jahr 1906 geht es um Liebe, aber auch um die Situation der ersten Medizinstudentinnen in Deutschland. Auch für diese Lesung können sich Interessierte direkt im Hotel anmelden.