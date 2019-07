Sande Der Sander Markt bekommt einen neuen „Platzwart“: Marktvogt Michael Ramke, der auch zur Jubiläumsausgabe des 70. Sander Markts an diesem Wochenende vom 12. bis 15. Juli noch den Hut aufhat, will das Volksfest dazu nutzen, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Neuer Marktvogt soll Matthias Lührs werden. Den kennen manche noch als Sander Ratsherrn. Bis zur letzten Ratsperiode saß Lührs im Gemeinderat.

Der Marktvogt ist tatsächlich so etwas wie der Platzwart auf dem Volksfest, fungiert als Bindeglied zwischen der Gemeinde und den Schaustellern, ist maßgeblich in die Platzvergabe von Karussells und Buden eingebunden und achtet auch sonst mit darauf, dass die Dinge so laufen, wie sie sollen.

„Ich hab den Job nun zwölf Jahre gemacht“, sagt Michael Ramke. „Es wird Zeit, dass das mal ein anderer macht.“ Als Marktvogt wird er an diesem Samstag noch die Fundsachenversteigerung auf dem Jahrmarkt leiten und unter anderem 39 Fahrräder sowie die eine oder andere Fundsache meistbietend unter das Volk bringen.

Auch beim Flohmarkt am Sonntag wird der Marktvogt genau darauf achten, dass nur Sander Bürger ihre Flohmarktstände aufbauen und alle Auswärtigen oder Profihändler, die es wagen sollten, dort ihre Tische aufzubauen, des Platzes verweisen. „Flohmarktaufbau ist ab 7 Uhr“, betont Ramke. Standgebühren werden nicht erhoben.

Matthias Lührs freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich laufe dieses Jahr erst mal nur als Marktvogt-Azubi mit“, sagt der Neue. Er will die Abläufe des Sander Markts kennen lernen und natürlich auch die Schausteller, mit denen er künftig zu tun hat.

Der 70. Sander Markt beginnt an diesem Freitag. Höhepunkt des Volksfestes ist der Festumzug am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr mit 23 teilnehmenden Gruppen und Vereinen. Auch den wird Marktvogt Ramke anführen und im Feuerwehrwagen vorweg fahren.