Sande Zur Begrüßung gibt es eine Tasse Tee aus einer bauchigen Keramikkanne mit blauen Punkten. Die Kanne würde der Größe nach auch noch für viele weitere Gäste reichen.

Die Tür von Pastorin Sonja Froese-Brockmann, der Neuen in der Kirchengemeinde Sande, steht jetzt schon allen offen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es die Sitzecke war, die Sonja Froese-Brockmann in ihrem Büro an der Hauptstraße 70 in Sande als erstes aufgestellt hat.

Als Einheit begreifen

„Das war mir wichtig, dass man schon gleich zusammensitzen kann und es gemütlich hat“, sagt die 34-Jährige. Ihr Fokus liegt auf den Beziehungen zu den Menschen, zu Kollegen und den Mitgliedern der Kirchengemeinde.

Deswegen ist ihr auch eine enge Zusammenarbeit mit Pastor Jörg Zimmermann wichtig, der für einen anderen Teil der Kirchengemeinde Sande, darunter Cäciliengroden, zuständig ist. „Ich wünsche mir, dass wir uns als eine Gemeinde begreifen. Ich glaube, dass die ganze Kirchengemeinde davon profitieren wird“, sagt Sonja Froese-Brockmann.

Sande kannte sie bisher vor allem als Autobahn-Abfahrt. Ihr erster Besuch in der Gemeinde an einem Donnerstag – am Fuß der Kirche in der Ortsmitte lärmte der Wochenmarkt – fühlte sich aber gleich gut an. „Die Kirche hat es mir sofort angetan und als ich in der Kirchenbank Platz nahm, da habe ich mich in Gedanken mit meinem Einkaufskorb schon über den Wochenmarkt gehen sehen“, erinnert sie sich.

Und stimmt der erste Eindruck? „Der wurde sogar noch übertroffen“, sagt sie und lacht. Sie sei in der Gemeinde positiv, freundlich und offen empfangen worden. „Ich habe das Gefühl, hier sehr willkommen zu sein.“

Arbeit im Team

Am Sonntag, 4. Februar, ab 10 Uhr feiert sie gemeinsam mit Pastor Jörg Zimmermann, Kreispfarrer Christian Scheuer und Pastor Rüdiger Gehrmann ihren Begrüßungsgottesdienst in der Sander Kirche. „Ich bin neugierig auf das, was jetzt kommt“, sagt sie. Sie wolle zunächst einmal beobachten, die Gemeinde und ihre Mitglieder kennenlernen, hinhören wo die Bedürfnisse sind. „Ich arbeite extrem gern mit Menschen, bin ein Teamplayer, kein Einzelkämpfer.“

In der Gemeinde ist sie zurzeit noch viel zu Fuß unterwegs: Auf dem Wochenmarkt oder joggen mit Hund Carlson. So prägt sie sich Straßen und Orte ein. Ihre zwei Kinder gehen in den benachbarten Kindergarten. „Einfach perfekt“, sagt sie.

Und was bedeutet Kirche für sie? „Eine soziale Gemeinschaft, die tiefer gründet im gemeinsamen Glauben. Ich glaube, dass in der Gemeinschaft mehr möglich ist, als man denkt. Gott tut seins dazu.“ Einen festen Glauben hatte Sonja Froese-Brockmann „schon immer“. „Aber er ist über die Jahre gereift, ich habe mich an ihm abgearbeitet, habe viele Zweifel gehabt – auch das gehört für mich zum Glauben dazu“, betont sie. „Im Vikariat habe ich dann gemerkt, dass mich diese Arbeit erfüllt. Auch in schweren Momenten.“