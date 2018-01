Sande Grau? Oder rot? Oder vielleicht sogar kunterbunt? In der Diskussion um die Fassadengestaltung bei der Sander Rathaussanierung bringt der Designer Achim Bredin aus Sande buchstäblich Farbe und einen dritten Vorschlag ins Spiel: Er hat der Gemeinde ein „buntes Rathaus“ vorgeschlagen. „Sande hätte die Chance, neue Wege zu gehen und sich auch nach außen unkonventionell zu präsentieren“, sagt Bredin.

Zur Person: Achim Bredin Achim Bredin ist Maler, Bildhauer, Grafik- und Produktdesigner. Seit den 1980er Jahren ist er als Leuchtendesigner tätig und schuf in den 90er Jahren einige preisgekrönte Arbeiten für einen deutschen Premiumhersteller. Bredin stammt aus Potsdam, arbeitete für Werbeagenturen in Düsseldorf und Lüneburg und selbstständig als Grafiker unter anderem in in Hamburg und in Süddeutschland. Bredin ist 72 Jahre alt und lebt seit 2004 in Sande.

Mut zum Weiterdenken

Bislang war für die Fassadengestaltung stets die Rede von Faserzementplatten in Rot oder Grau. „Wie öde und langweilig“, sagt Bredin. „Sande sollte den Mut haben und weiterdenken, wenn es um die Gestaltung des Ortes geht.“ Sande könne mehr Farbe gut vertragen. Das Rathausgebäude würde sich in dem Farbgeflimmer quasi auflösen und in der Natur und in der Umgebung aufgehen.

Am Baumaterial und damit an den Kosten würde sich nichts ändern, denn diese Faserzementplatten, die mit einer zusätzlichen Dämmschicht versehen vor die Waschbetonplatten montiert werden, gebe es in allen möglichen Farben.

Achim Bredin hatte kürzlich auch die Architektur des Mehrfamilienhauses, das nun neben dem Rathaus entsteht, als „fantasie- und mutlos“ kritisiert. Dort entstehe nun ein verklinkertes Wohngebäude „mit der Ausstrahlung eines Kasernengebäudes“. Man hätte den Mut zu aufgelockerter Bauweise zeigen sollen – die wäre Bredin zufolge auch nicht unbedingt teurer.

Wenigstens mit der anstehenden Rathaussanierung sollte die Gemeinde nun die Chance ergreifen und sich mit einer ungewöhnlichen Optik der Fassadengestaltung profilieren, meint Bredin.

Höfliche Zurückhaltung

Im Sander Rathaus trifft Bredins Vorschlag auf höfliche Zurückhaltung. Bürgermeister Stephan Eiklenborg hat den Vorschlag eines bunten Rathauses zur Kenntnis genommen und Bredin geantwortet. Aber die Anregung wird im Rathaus nicht ernsthaft weiterverfolgt. „Die einheitliche Fassadengestaltung ist ohnehin schon politisch gesetzt“, sagt Eiklenborg. Für einen Kindergarten oder die Architektur einer Schule sei das vermutlich eine nette Idee, aber nicht für ein Rathaus.

Wie berichtet, soll das aus dem Jahr 1975 stammende Sander Verwaltungsgebäude in diesem Jahr umfassend saniert werden – inklusive neuen vorgehängten Faserzementplatten, die die bisherige Fassade aus Waschbetonplatten verschwinden lassen.