Vom Landwirt zum Deichbau-Pionier

Albert Brahms, geboren am 24. Oktober 1692 in Sanderahm, gestorben am 3. August 1758 in Neu-Oberahmergroden war Landwirt, Deichrichter und bedeutender Deichbaupionier. Als Bauer auf dem Hof seiner Schwiegereltern Meinen in Neu-Oberahmergroden erlebte er mit Frau und Kleinkind die Weihnachtsflut 1717, die seine Ländereien verwüstete.

Als das Wasser abfloss, begann Brahms, die Schäden zu dokumentieren, drei Wochen später unterbreitete er der Obrigkeit seine Vorschläge zur Deichsicherung. Sein Sachverstand wurde schnell erkannt, denn acht Wochen nach der Weihnachtsflut wurde er zum Rottmeister ernannt, der die Instandsetzung seines Deichabschnitts leitete.

Im Spätherbst 1718 konnte er die Deichsicherungsarbeiten abschließen, die der erneut sehr schweren Sturmflut vom 13. Dezember 1718 standhielten. Doch erst nach einer erneuten sehr schweren Sturmflut am 14. Januar 1721 erkannten die Behörden, dass höhere und stärkere Deiche nötig seien – das hatte Albert Brahms bereits gefordert. Brahms setzte nicht nur höhere Deiche als nach der Flutmarke von 1717 durch, sondern vor allem ihre Verstärkung im Querschnitt.

Seine Erfahrungen und Erkenntnisse vertiefte Brahms durch Reisen, bei denen er den Deichbau im Oldenburger Land, Ostfriesland und in den Niederlanden kritisch beobachtete. Sein Anliegen waren Deich- und Sielbautechnik sowie Landgewinnung.

Brahms veröffentlichte 1754 und 1757 das in wesentlichen Grundzügen noch heute gültige zweibändige Werk Anfangsgründe der Deich- und Wasserbaukunst.

Quelle: Ostfriesische Landschaft, (BLO I, Aurich 1993)