Sande Vor gut zwei Jahren, im November 2016, wurde an der Hauptstraße 1, direkt am viel befahrenen Oldenburger Damm in Höhe „Sander Ei“ der Grundstückskauf vermeldet. Und eigentlich sollten 2018 auch längst die ersten Brötchen, Kuchen, Snacks und Kaffees verkauft sein: Aber das Bauvorhaben für eine neue Bäckerei mit Bistro-Café des Bäckereiunternehmens Müller & Egererer zog sich hin wie frischer Hefeteig.

Falsche Gerüchte

„Jetzt aber soll es wirklich bald losgehen“, sagt der Geschäftsführer der regionalen Handwerksbäckerei aus Rastede, Jan-Christoph Egerer auf Nachfrage der NWZ. Er tritt damit Gerüchten in Sande entgegen, „aus dem Bauvorhaben werde wohl nichts mehr“.

Grund für die Bauverzögerungen sind Egerer zufolge die schwierigen Bodenverhältnisse. Das Objekt lasse sich auf dem Untergrund nur mit einer Pfahlgründung realisieren. Daher musste die gesamte Statik neu berechnet werden. Die Baugenehmigung habe das Unternehmen schon seit einigen Wochen. „Natürlich wollen wir hierher“, sagt Egerer, dem der Standort in allerbester Lage einst im Vorbeifahren aufgefallen sei.

Aktuell betreibt Müller & Egerer 52 Filialen zwischen Wilhelmshaven und Bremen und bedient dort pro Tag 25.000 Kunden. Sande gehört noch nicht dazu, aber das soll sich nun ändern. Es geht um eine Investition in einem größeren sechsstelligen Bereich.

Das unbebaute Grundstück am Kreisel zwischen Hauptstraße und Oldenburger Damm, durch den Tag für Tag rund 20.000 Autos fahren, liege ideal und passe ins Konzept des Unternehmens, verriet Egerer.

Müller & Egerers Expansion in die Fläche folgt der Erkenntnis, dass sich die Verzehrgewohnheiten vieler Menschen verändert haben. Man frühstückt und isst, zumindest unter der Woche, nicht mehr zu Hause mit der Familie, sondern vermehrt unterwegs. Mehr als 100 Sorten Brot, Brötchen, Kuchen und Torten sowie verschiedenen Frühstücke sind im Sortiment – im Café oder zum Mitnehmen. Zur Mittagszeit soll ein Mittagstisch mit Suppen, Salaten und Aufläufen aus hauseigener Produktion sowie belegten Snacks angeboten werden. Am Nachmittag gibt es Kuchen und Torten.

Einstiger Schandfleck

Das prominent gelegene Grundstück stand zehn Jahre lang zum Verkauf. Für Diskussionen und monatelange Schlagzeilen sorgte die Adresse Hauptstraße 1 und besonders das damals bereits halb verfallene Gebäude 2005 und 2006: Von den einen als Schandfleck verschrieen, von anderen als erhaltenswertes Objekt der Ortsgeschichte gesehen, wurde um die richtige Lösung für dieses Areal gestritten. Schließlich hatte die Gemeinde Sande das Objekt per Zwangsversteigerung erworben und das Haus abreißen lassen. Seitdem wuchs buchstäblich Gras über die Angelegenheit. Nun soll die einst „scharfe Ecke“ zur einladenden „süßen Ecke“ werden.

Die 250 Quadratmeter große Filiale soll von der Hauptstraße angesteuert werden, links neben dem Neubau entstehen Stellplätze. Für Radfahrer ist die Zuwegung auch über den Oldenburger Damm möglich. Vor dem Gebäude soll eine Außenterrasse angelegt werden, so Egerer.