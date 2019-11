Sandel Der Räuber Hotzenplotz ist mal wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen: Wachtmeister Dimpfelmoser und vor allen Dingen Sepp und Kasper wollen ihn wieder einfangen. Sie haben eine grandiose Idee...

Am Samstag, 30. November, feiert das Marionettentheater Famoso in Sandel die Premiere von „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“. Die Aufführung beginnt um 16 Uhr. Das Stück ist für Kinder und Erwachsene geeignet. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen an Herma Graaf, Tel. 04461/5387.

Das neue Theaterstück des Marionettentheaters direkt an der Kirche Sandel erzählt, wie zwei kluge Kinder dem Polizisten helfen, den Räuber zu fangen.

Aufführungen sind an den Samstagen 30. November, 7., 14. und 21. Dezember jeweils um 16 Uhr. Andere Termine sind nach Absprache möglich.