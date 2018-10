Sandel Der Sommer ist vorbei und nun werden die Tage wieder kürzer. Und damit startet die Saison im Marionettentheater Famoso in Sandel: Herma Graaf und Sabine Albers werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Marionetten wieder in eine andere Welt entführen. Sie zeigen an insgesamt vier Samstagen vor der Advents- und Weihnachtszeit unterschiedliche Stücke aus ihrem Repertoire.

Die Aufführungen im Überblick Samstag, 13. Oktober:„Der Fischer und seine Frau“ Samstag, 27. Oktober: „Der schwirrende Tod“ Samstag, 17. November: „Aida“ Samstag, 24. November: „Der Weihnachtsbesuch“ Alle Aufführungen beginnen an den Samstagen jeweils um 16 Uhr. Anmeldungen für die Aufführungen nimmt Herma Graaf von Famoso unter Telefon 04461/5387 entgegen.

Die erste Aufführung ist am Samstag, 13. Oktober. Gespielt wird „Der Fischer und seine Frau“. Den meisten dürfte die Geschichte des armen Fischers und seiner Frau Ilsebill bekannt sein. Eines Tages angelt der Fischer einen Butt, der als verwunschener Prinz um sein Leben fleht – der Fischer lässt ihn frei. Als er das seiner Frau erzählt, ist die alles andere als begeistert. Sie verlangt, dass er den Butt erneut ruft, um sich etwas von ihm zu wünschen. Die Frau strebt nach Macht und Reichtum und ist nie zufrieden. . . Wie Herma Graaf und Sabine Albers den Stoff mit den Marionetten umgesetzt haben, zeigen sie dann in Sandel, wenn sich der Vorhang hebt. Dann wird auch gezeigt, wie die Geschichte ausgeht.

Am Samstag, 27. Oktober, wird es dann ein wenig gruselig, denn Herma Graaf und Sabine Albers werden „Der schwirrende Tod“ aufführen.

Am Samstag, 17. November, erlebt das Publikum „Aida“ auf der Marionettenbühne. Am Samstag, 24. November, gibt es dann einen Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit mit „Der Weihnachtsbesuch“.

Das Programm für Oktober und November richtet sich laut Herma Graaf und Sabine Albers eher an Erwachsene und Kinder ab acht Jahren.

In der Vorweihnachtszeit stehen dann wieder die kleineren Kinder im Mittelpunkt bei Famoso.