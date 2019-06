Sandelermöns Vier Tage lang gibt es Programm: Am Pfingstwochenende, 7. bis 10. Juni, feiert Sandelermöns sein Dörpfest. Den Rahmen bildet wieder ein großes Oldtimer- und Schleppertreffen – die Schlepperfahrer reisen bereits am Freitag ab 12 Uhr an. Und das bedeutet: Ab 19 Uhr wird ein Fass Freibier angestochen und der Grill wird angeworfen – notwendige Zutaten für Benzingespräche am Lagerfeuer.

Auch sonst hat der Dorfbürgerverein Sandelermöns einiges auf die Beine gestellt: Erstmals werden auf einem Dorffest die Fundsachen der Stadt Jever versteigert werden. Die Versteigerung ist am Samstag ab 16 Uhr angesetzt. Bereits ab 15 Uhr werden die ersten Flohmarkthändler ihre Waren feilbieten. Dann haben sich die Teilnehmer am Oldtimer-Treffen schon auf den Weg gemacht: Ihre Ausfahrt durchs Jeverland startet um 13 Uhr.

Musik am Lagerfeuer gibt’s am Freitag- und Samstagabend. Der Fest-Sonntag wird mit einem Frühstück ab 8 Uhr im Dörphuus eingeläutet, gleichzeitig öffnet der Flohmarkt, der noch für kurzentschlossene Standbetreiber einige Plätze vergeben kann. Cafeteria mit selbst gebackenen Kuchen, Fischbrötchen, Gegrilltes, Eis und Getränke gibt es ebenfalls.

Für Kinder wird ebenfalls einiges geboten: Hüpfburg und Streichelzoo von Ingo Wichmann, Kinderspiele, Kinderschminken und ein Zauberer werden für Unterhaltung sorgen. Zudem sind mehrere Schaf-Schuren angesagt, außerdem Info-Stände zum Thema Bienen und Wolle. Spektakulär wird sicherlich wieder die Plakettenübergabe an die dann abreisenden Oldtimer- und Schlepperfahrer sein, sagt Dorfbürgervereins-Geschäftsführer Udo Albers.

Und eine Tombola hat der Verein ebenfalls bestückt.

Mehr Infos unter www.sandelermoens.de