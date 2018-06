Sandelermöns Sehen, Staunen, Klönen und Fachsimpeln hieß es am Sonntag beim Dörpfest und Oldtimertreffen in Sandelermöns. Die neunte bunte Schau historischer Zwei- und Vierräder lockte mehr als 2000 Liebhaber alter und starker Fahrzeugtechnik auf den Festplatz hinter dem Dorfbürgerhaus, der wegen der über 300 angereisten Exponate auf die Wiese an der Sandeler Straße ausgeweitet wurde. Am Samstag fuhr ein Korso mit 99 Fahrzeugen nach Wiefels und abends feierte die Oldie-Gemeinschaft.

Vom 1-Zylinder Deutz-Trecker über verschiedene Lanz-Modelle und Landmaschinentechnik bis zum legendären Schlüter-Kraftprotz bekamen die Besucher eine Vielfalt an Funktionalität und Finesse zu sehen. Ob liebevoll in den Neuzustand versetzt oder entsprechend im Alterungszustand erhalten, zeigen sie Epochen der Technisierung nach der Entwicklung des Verbrennungsmotors.

Oliver Kässens aus Grappermöns stellte seinen VW Käfer Baujahr 1971, einen Bulli Baujahr 1973 und ein Zweirad DKW Hummel Baujahr 1957 mit 3-Gang-Handschaltung aus.

„Wir wollen mit dem Oldtimertreffen einen interessanten und publikumswirksamen Programmpunkt beisteuern“, sagen die Organisatoren Jörg und Udo Albers. Was mit rund 40 Fahrzeugen begann, nutzen mittlerweile viele Oldtimerbesitzer zum Wochenendausflug nach Sandelermöns – und das am Wochenende, wo im nicht allzu entfernten Bockhorn zeitgleich die größte Oldtimerschau der Region stattfindet.

Gäste schlenderten durch die bunte Zelt- und Wohnwagenstadt und über die Festmeile, wo sich auf Flohmarkttischen Raritäten und Krimskrams türmte, Kleintiere zu bestaunen waren und Zauberer Ecki trickreich für Verblüffung sorgte.

„Das Dörpfest möchten wir nicht missen“, sagen Heinz Bohlken und Bernd Hanken. „Das Wetter sympathisiert wieder mit uns“, freut sich Vereinsvorsitzender Uwe Casper: „Die Dorfgemeinschaft steht zusammen und zieht an einem Strang.“ Ein Strahlen auch bei der stellvertretenden Vorsitzenden Regina Poppen, denn mit den Einnahmen können wieder Unterhaltungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus finanziert werden.