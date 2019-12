Sandelermöns In Sandelermöns wird es gemütlich: Am Sonntag, 15. Dezember, lädt der Dorfbürgerverein zu seinem Weihnachtsmarkt an – ganz ohne Kommerz.

Stattdessen stehen Gemütlichkeit, Zusammensein und Vorfreude aufs Fest im Mittelpunkt, betont der Dorfbürgerverein.

Die „gemütliche Dorfweihnacht“ beginnt um 13 Uhr mit einer Andacht im Dörphuus. Danach öffnet die Cafeteria mit hausgemachten Kuchen. Natürlich gibt es auch Weihnachtspunsch, Bratwurst und alles, was der Gemütlichkeit zuträglich ist. Auch eine Weihnachts-Tombola gibt es.

In dieser Atmosphäre können sich die Besucher aus einer großen Auswahl auch den passenden Weihnachtsbaum für zu Hause aussuchen. Die Bäume werden transportfertig verpackt und mit einem Getränkegutschein versehen.

Der Weihnachtsbaumverkauf mit frischen Nordmanntannen findet nicht nur am Sonntag statt, sondern startet bereits am Samstag um 11 Uhr.

Für den Sonntag hat auch der Weihnachtsmann mit Sack und Rute seinen Besuch angekündigt. Der Dorfbürgerverein Sandelermöns und Umgebung freut sich auf viele Gäste und heißt alle willkommen.