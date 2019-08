Schillig Sie sind begeistert von alten Steilwand- und Hauszelten, von Klappcaravans, Zeltanhängern, Oldie-Wohnwagen und -Reisemobilen: Der Camping-Oldie-Club hat am Wochenende zum 70-jährigen Bestehen des Campingplatzes in Schillig Station gemacht. Etwa 120 Personen sind mit 50 Fahrzeugen zu dem Treffenangereist.

Auf die Dauercamper blicken die Oldie-Camper ein wenig herab. „Stationäres Campen ist wie ein Wochenendhaus ohne Schrebergarten“, sagt der stv. Vorsitzende der Oldie-Camper, Hajo Giesecke, mit einem Augenzwinkern. Die Oldie-Camper bleiben nie lange an einem Ort – mobil sein, unterwegs sein, steht im Zentrum. Die „Familie“ trifft sich viermal im Jahr – zu Ostern, zu Himmelfahrt, am 1. August und am 3. Oktober, und zwar auch europaweit.

Vor eineinhalb Jahren hatte die WTG angefragt, ob die Camper nicht zum 70-jährigen Bestehen des Campinplatzes Schillig anreisen wollten – wollten sie. Und so fand das August-Treffen nun an der Nordsee statt. Die große Geburtstagsfeier für den 1959 vom Seebadeverein eröffneten Campingplatz wird allerdings erst in fünf Jahren gefeiert.

Viele modernen Camper warfen im Camp der Oldies einen Blick in die Campinggeschichte – einige Fahrzeuge stammen aus den 50er Jahren. Zum Beispiel die „Austermann Knospe“ aus den 50er/60er Jahren: Angela Branczyk aus Hamburg und ihr Partner Uwe Lahmer ziehen ihn durchs Land. Das besondere an dem Campinganhänger ist seine Technik. „Schmal beim Fahren und groß im Wohnen“, beschreibt die Besitzerin ihr Gefährt. Dessen Seitenteile kann sie zusammenfahren, so dass das Mittelteil im Inneren verschwindet und das Dach die beiden Seitenteile teilweise überdeckt. So ist das Fahrzeug beim Transport nur 1,55 Meter breit, im ausgeklappten Zustand jedoch 2,20 Meter breit und 2,60 Meter lang.

„Mit acht Personen haben wir darin schon schöne Feste gefeiert“, erzählt sie. Schweden und Frankreich hat sie mit der „Knospe“ schon bereist – „und überall werden wir bestaunt“.

Mehr Infos unter www.cocev.de