Schillig Skaten, Kiten, Strandsegeln, Fußballgolf, Surf-Simulator und ein Bulli-Treffen: Am Strand von Schillig steigen von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, die 4. Beach-Days. Chris Wezel von der Kite-Schule Nordsee Academy hat sie wieder gemeinsam mit der Wangerland Touristik und Sponsoren auf die Beine gestellt.

Im Mittelpunkt der Schillig-Beach-Days stehen Trend-Sportarten zum Ausprobieren – und zwar für Einsteiger und Neugierige, aber auch für Fortgeschrittene. Und es gibt viele Funsport-Aktionen zum Mitmachen. Freitag- und Samstagabend stehen Partys an: Am Freitag macht Tom Thomsen Musik, am Samstag steigt die Babalumba Silent-Party. Ab 15.30 Uhr legen die DJs Musik auf die Kopfhörer – jeder kann die Musik zum Tanzen wählen, die er mag.

Festival-Teilnehmer campen direkt am Gelände – dort findet auch das Bulli-Treffen mit gut 180 Fahrzeugen statt – neben VW-Bullis sind auch Bullis anderer Marken willkommen.

Und weil auf Festivals gern eine Menge Müll liegen bleibt, enden die 4. Schillig-Beach-Days am Sonntag um 15 Uhr mit dem gemeinsamen Aufräumen und Strandputz. „Wir wollen den Strand sauber hinterlassen“, sagt Chris Wezel.

Der Eintritt zum Festivalgelände ist frei. Für die Sunsetbeachparty und die Fitness-Angebote werden Tickets benötigt. Die Campgrounds am Strand sind schon ausgebucht, aber auf dem Campingplatz direkt dahinter sind noch Zeltplätze zu bekommen.

16. Friesencross nun mit 2000-Meter-Schülerlauf Eingebunden in die 4. Schillig-Beach-Days ist der Friesencross am Samstag, 27. Juli. Bei dem Lauf geht es über den Strand und durchs Watt. Der MTV Hohenkirchen organisiert den Watt-Strandlauf zum mittlerweile 16. Mal. Erstmals gibt es in diesem Jahr einen 2000-Meter-Lauf für Jugendliche bis 16 Jahre. Damit soll der 1000-Meter-Lauf der Kinder entzerrt werden, erklärt Haupt-Organisator Bernd Crudopf. Für den 16. Friesencross in Schillig sind noch Anmeldungen möglich: Online bis Donnerstag, 24. Juli, Nachmeldungen sind direkt vor Ort möglich bis eine Stunde vor dem Start. Das Meldegeld beträgt für Erwachsene (ab Jg. 1999) 10 Euro, für Jugendliche (Jg. 2000-2003) 5 Euro, der Bambinilauf und die Schülerläufe sind kostenlos. Das Meldegeld wir bei Abholung der Startnummer vor Ort bar bezahlt. Der Zeitplan der Läufe:

• 12 Uhr: 400 Meter-Bambinilauf m/w, Jahrgang 2013 - 2017.

• 12.20 Uhr: 1000 Meter-Lauf Schüler bis U10, m/w, Jahrgang 2010 - 2016

• 12.50 Uhr: 2000 Meter-Lauf Schüler bis U16, m/w, Jahrgang 2004 - 2016

• 13.30 Uhr: 5 Kilometer- Strandlauf, m/w, Jahrgang 1999 und älter 10 Euro; m/w, Jahrgang 2000 - 2011 5 Euro

• 13.30 Uhr: 5 Kilometer Walking/Nordic-Walking, m/w, Jahrgang 1999 und älter 10 Euro; m/w, Jahrgang 2000 - 2011 5 Euro

• 14.30 Uhr: 10 Kilometer Strand-Wattlauf, m/w, Jahrgang 1999 und älter 10 Euro; m/w, Jahrgang 2000 - 2007 5 Euro. Mehr Infos unter mtv-hohenkirchen.de/friesencross/friesencross-2019

Tickets für die Babalumba-Party: shop.ticketpay.de/rzvmjwc8 Mehr Infos unter www.nordsee-surfschule.de