Schoost Die Theatergruppe Schoost ist berühmt-berüchtigt dafür, dass bei ihren Aufführungen immer irgendetwas schiefgeht. Insofern ist es fast schon egal, dass sie die Premiere ihrer neuen Komödie ausgerechnet auf einen Freitag, den 13. terminiert haben. Die Texthänger und das Improvisationstalent der Schooster Laienspielgruppe haben ja mittlerweile Kultstatus.

„Nix Amore am Lago Magggiore“ heißt der Schwank aus der Feder von Bernd Gombold, den die sympathische Theatertruppe diesmal an den schönen See in Oberitalien führt – nachdem sie in der letztjährigen Komödie „Schöne Ferien“ zum Campingurlaub aufgebrochen waren.

Mit Überraschungsgast

Bärbel (Herma Gerdes) und Hilde (Nicole Even-Tykiel) wollen im Urlaub so richtig einen draufmachen. Für ihre amourösen Eskapaden haben sie das kleine Familienhotel „Amore mio“ am Lago Maggiore auserkoren, das von der geschäftstüchtigen Teresa (Sima Tafoskie) und ihrem gut aussehenden Bruder Angelo (Reiner Altemöller) betrieben wird. Der ist sich seiner Wirkung auf die Damen sehr wohl bewusst. Da aber Hilde im Zug versehentlich einen falschen Koffer mitgenommen hat, verläuft der Urlaub der beiden Freundinnen tatsächlich sehr turbulent und völlig anderes als geplant. . .

Noch wird fleißig geprobt, aber in gut zwei Wochen zur Premiere am 13. März sollte alles sitzen. Und für den Fall der Fälle gibt es ja noch Souffleuse Anja Borowski. Um die Maske kümmert sich Anne Meiers.

In weiteren Rollen sind Cordula Staack zu sehen (die auch Regie führt), außerdem Thomas Staack, Ben Hakvoort, Gerald Besuden, Anke Heller, sowie Steffen Neumann und Rolf Hesselbarth. Vermutlich wird auch wieder Bürgermeister Gerhard Böhling im Publikum sitzen. Und vermutlich haben die Schooster für ihn auch wieder einen kurzen Gastauftritt eingeplant.

Zu sehen ist das Stück wie schon im vergangenen Jahr nicht mehr in Schoost. sondern mangels Spielstätte vor Ort im benachbarten Hesel in der Gaststätte „L 11“ – dem früheren „Heseler Krug“ – an der L 11 etwa zwei Kilometer hinter dem Ortsausgang Reepsholt Richtung Friedeburg.

Altenheime eingeladen

Die Theatergruppe Schoost lädt Bewohner von Altenheimen zu einer kostenlosen Aufführung ihres Stücks am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr ein. „Lachen tut der Seele gut“, sagt Cordula Staack. In der Spielstätte im „L 11“ zwischen Reepsholt und Friedeburg gibt es rund 80 Plätze, daher ist eine vorherige Anmeldung aus organisatorischen Gründen unter Tel. 04461/81 038 ratsam. Kaffee und Kuchen gibt es zu dieser Aufführung natürlich auch.