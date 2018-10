Schortens Mehr als 10 000 Bücher liegen wieder bereit, wenn der Förderverein des Lions-Clubs Schortens am Sonntag, 4. November, seinen Büchertag veranstaltet. Der inzwischen 12. Bücher-Basar findet von 12 bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus Schortens statt.

Zum Verkauf stehen neben gut erhaltenen Krimis, Thrillern und Romanen auch Sachbücher, Bildbände, Kinderbücher und literarische Raritäten.

Der Erlös des Büchertags kommt wie jedes Jahr gemeinnützigen Einrichtungen und Projekten vor Ort zugute. Noch während der Veranstaltung werden Spenden an die Schortenser Hausaufgabenhilfe „Durchblick“ und an den Verein „Musik für Kinder“ überreicht. Der veranstaltet am Sonntag, 11. November, ab 15 Uhr im Bürgerhaus mit Unterstützung des Lions-Clubs das große „OLB-Kinderkonzert“.

Das ganze Jahr über haben die Mitglieder des Clubs in ihrem Lager auf dem Fliegerhorst Upjever Bücher gesichtet, sortiert und für den Transport ins Bürgerhaus vorbereitet.

Der Büchertag erfordert viel Planung und eine aufwendige Logistik“, sagt Organisator Ulrich Preuß. Ein großer Dank gehe deshalb auch an die Bundeswehr, die für das Lagern und Sortieren der Bücher Räume zur Verfügung stelle.

Die Bücher kommen aus Spenden und Haushaltsauflösungen. „Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist ungebrochen“, freut sich Lions-Präsident Dr. Burkhard Jahn. Ohne diese anhaltend großzügige Unterstützung wären der Erfolg des Basars und die Spenden für den guten Zweck nicht möglich.

Schon zur Büchertags-Tradition gehört die Cafeteria im Bürgerhaus mit Kaffee, Tee, Kaltgetränken und selbst gebackenem Kuchen. Die Besucher können sich dort stärken, ins Gespräch kommen oder schon mal in den gekauften Büchern schmökern. Auch die Einnahmen aus der Cafeteria werden von den Lions komplett gespendet.