Schortens Es ist wieder Zeit, den Stetson herauszuholen und den Revolver umzuschnallen. Für vier Tage bildet Fort Longhorn das Zentrum der Stadt Schortens. Zum vierten Mal sind die Cowboys aus der gesamten Region angereist und ausnahmsweise heißt es „Howdy“ statt „Moin“. Ein richtiges kleines Dorf ist auf der Wiese des Campingplatzes Heidmühle entstanden. Und von der Bühne gibt es von morgens bis abends entspannte Musik im Cowboystyle.

Bühnenprogramm: Freitag, 31. Mai: 13 Uhr Open Stage 14 Uhr Matt Walker Smith 16 Uhr Workshop mit Michaela 18 Uhr New Tone Cowboys Samstag, 1. Juni: 12 Uhr Open Stage 13 Uhr Jamy Sheene 16 Uhr Dos Paises 19 Uhr Music Road Pilots Sonntag, 2. Juni: 11 Uhr Workshop mit Michaela 12 Uhr Andy McGill 15 Uhr Breitenstein-Country-Band Bühnenprogramm endet um 22 Uhr, Sonntag, 18 Uhr.

Sieben Bands und drei Solomusiker heizen den Besuchern ordentlich ein. Schon am Mittwoch konnten sich die Besucher ein Bild davon machen. Mit Matt Walker Smith eröffnete ein Solist das Festival, der hier inzwischen Stammgast ist. Anschließend sorgte Sixpack Corner so richtig für Stimmung. Von Dave Dudley bis zu Creedance Clearwater Revival reicht ihr Spektrum. Tom and the Blues Cowboys, Desert Style, New Tone Cowboys oder Breitenstein Country Band sind nur einige der in der Szene namhaften Bands, die aufspielen und zum Tanzen einladen.

Tanzen ist ein weiterer Schwerpunkt. Im Wilden Westen nennt man das Line Dance. Und ganze Gruppen von Line Dancern sind aus der gesamten Region angereist und zeigen ihr Können vor der Bühne. Darunter auch Tänzer vom TuS Glarum, der Line Dance inzwischen in seinem Programm hat. Aber auch hier auf dem Platz kann man es in Workshops erlernen.

Auch wer noch nicht das richtige Outfit hat, kann sich vor Ort eindecken. Vom Cowboyhut bis zum prachtvollen Kleid für die Dame wird alles angeboten, um in die Welt des wilden Westens einzutauchen. Und natürlich ist der größte fahrbare Grill Europas auch wieder dabei. Und das Beste: Der Eintritt ist nach wie vor frei.