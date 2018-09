Schortens Es war 1953 – eine Zeit des Aufbruches in der Politik und den Kirchen nach dem Krieg: In der Kirchengemeinde Schortens wurde der Wunsch nach einem eigenen Posaunenchor laut. Bis dahin hatte der Posaunenchor aus Voßlapp den Gottesdienst in Schortens mitgestaltet. Walter Eberhard aus Middelsfähr nahm sich der Aufgabe an, einen neuen Posaunenchor auf die Beine zu stellen. Im Mai 1953 war es so weit und der neue Chor trat erstmals öffentlich in der Adventszeit auf.

65 Jahre Posaunenchor Der Posaunenchor Schortens wird 65 Jahre alt – und das wird natürlich gefeiert: Am Samstag, 29. September, beginnt um 14 Uhr in der St. Stephanus-Kirche die Probe für den Festgottesdienst, danach feiern die Bläser gemeinsam im Gemeindehaus. Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 30. September, ab 11 Uhr in St. Stephanus statt, anschließend gibt es einen Empfang.

Besonders bei runden Geburtstagen, aber auch bei Gemeindefesten und unzähligen Gottesdiensten, zunächst in der St. Stephanus-Kirche und Gustav Adolf Kirche, später auch an anderen Orten, wurde die musikalische Begleitung durch den Posaunenchor sehr geschätzt. „Er war auch gefragt, als es in der Dietrich-Bonhoeffer Kirche noch keine Orgel gab“, sagt Peter Gallikowski. Er leitet den Posaunenchor seit 1987 – und zwar mit viel Engagement, mit musikalischem Können und Geschick.

Hingabe hat im Posaunenchor Schortens Tradition: Bei regelmäßigen Übungsabenden wurden von Anfang an neue Stücke einstudiert und bekannte Lieder und Stücke neu eingeübt. Bei all den Verpflichtungen kam die Geselligkeit nicht zu kurz. „Es bildeten sich Freundschaften, die bis heute Bestand haben“, sagt Gallikowski.

Die Einsätze und Aufgaben des Posaunenchors waren und sind sehr vielfältig: Er spielt bei Weihnachtsfeiern und gibt gut besuchte Weihnachtskonzerte, begleitet Gottesdienste, darf bei Festen und Feiern, Begrüßungen und Verabschiedungen von kirchlichen Mitarbeitern nicht fehlen, gestaltet Themengottesdienste mit und gibt immer wieder Konfirmationen und anderen Festgottesdiensten einen feierlichen Rahmen. Der Chor wird auch in Nachbargemeinden eingeladen, und seit ca. zehn Jahren übernimmt er die federführende Organisation des jährlichen Posaunentreffens „Watt’n Blech“.

Mit Peter Gallikowski an der Spitze entstanden Kontakte zu anderen Chören, etwa durch das Landesposaunenfest 1992 in Schortens mit 150 Teilnehmern. Davon profitiert noch heute das Treffen der Posaunisten bei „Watt’n Blech“ in Schillig. Nicht geändert hat sich seit Gründung, dass der Posaunenchor das Wort Gottes in Musik übersetzt. „Gespielt wird ohne Verstärker, alle haben Spaß und Freude an der Musik und pflegen eine gute Chorgemeinschaft.“