Schortens „Musterland der Demokratie“, „Herd der Menschenrechte“, „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ oder auch „Freiheit der Bürger“ – das sind nur einige Leitbilder der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), mit denen Hartmut Spieker aus Schortens aufgewachsen ist. Doch diese Leitbilder fing er an, kritisch zu hinterfragen – und genau das hat er in seinem Buch „Weltmacht USA – hat der Niedergang begonnen?“ versucht zu verdeutlichen.

Weltmacht USA – hat der Niedergang begonnen? von Hartmut Spieker ist für 24,99 Euro erhältlich. Es hat 604 Seiten und ist im Verlag „Twentysix“ erschienen. ISBN-13: 978-3-7407-4496-0

Hartmut Spieker, Kapitän zur See a.D. hatte in seiner beruflichen Laufbahn viel mit den USA zu tun und lebte von 1989 bis 1993 in Rhode Island und Virginia. „Damals begann sich meine Wahrnehmung der Ideale oder Leitbilder langsam zu verändern“, sagt er. „In der Bewertung der USA wurde ich zunehmend kritischer – wie im Übrigen auch mit der unseres Landes.“

Wie gelang es dieser einstmals britischen Kolonie zur einzig verbliebenen Weltmacht aufzusteigen? Und wie ist es möglich, dass dieses Land auf dem Gipfel seiner Macht ab 2001 so rasch begann, sein öffentliches Bild und seine Position in der Welt zu verlieren und den Abstieg einzuleiten, wie man annehmen muss? Diese Fragen bewegten Spieker schon lange. Deshalb ging er ihnen nach – und fasste alles in seinem Buch zusammen.

Nach intensivem Quellenstudium hat Spieker im Frühjahr 2013 mit der Arbeit begonnen und in 30 Kapiteln versucht, den weiten Bogen zu spannen: von den ersten Gehversuchen des jungen Staates bis zu der aktuellen Rolle der USA als Weltmacht. „Dabei bin ich in drei großen Abschnitten vorgegangen“, erklärt er. Das sind:

• „Weltmächte kommen und gehen – die früheren Weltmaechte“

• „Die historische Entwicklung der USA“ sowie

• „Die USA von heute“.