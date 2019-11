Schortens Sie begegnen sich auf einem Schiff auf der Wolga: der junge Leutnant und die verheiratete Frau. Sehr schnell wird klar, dass sie an der nächsten Anlegestelle das Schiff verlassen werden, sich in einem Hotel einmieten und dort zusammen die Nacht verbringen. Am nächsten Morgen fährt sie weiter und der verstörte junge Offizier bleibt ratlos zurück. Er weiß nicht einmal ihren Namen und wird sie wohl nie wiedersehen.

Geschichten von Iwan Bunin, einem russischen Schriftsteller, der 1933 den Literaturnobelpreis gewann, hat Horwitz ins Bürgerhaus mitgebracht. Auch wenn kaum jemand heute noch Bunin kennt, fesseln seine Geschichten auch jetzt noch, weil sie tief in die Abgründe des menschlichen Lebens blicken. Zusätzlich ließ er sich bei der Lesung vom Jourist-Quartett musikalisch begleiten, was der Lesung noch einmal besonderen Zauber gab. Die Musiker, die sich sonst dem Tango verschrieben haben, untermalten die Lesung auf hochvirtuose Weise.

Und die Geschichten spielten mit den Abgründen der Liebe in einer Form, wie man sie im 19. Jahrhundert besonders liebte. Da ist der junge Mann, der eine verheiratete ältere Frau offen anhimmelt und sie damit durchaus in peinliche Situationen bringt. Als sie ihn schließlich bittet, abzureisen, tut er das. Nach einem halben Jahr kehrt er überraschend zurück. Die Frau gibt sich ihm hin, wissend, dass sie sich danach das Leben nehmen muss. Er erschießt sie, bringt es aber nicht fertig sich auch selbst umzubringen. „Liebe und andere Unglücksfälle“ eben.