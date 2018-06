Schortens Das Bürgerhaus-Programm für die Spielzeit 2018/19 ist fertig: Zwischen 27. August und 19. Mai 2019 bietet Bürgerhaus-Leiter Uwe Burgenger jede Menge Veranstaltungen von Konzerten über Lesungen und Kabarett bis Theateraufführungen.

Vorverkauf Der Vorverkauf für die neue Spielzeit mit viel Abwechslung beginnt am Montag, 18. Juni, im Bürgerhaus-Büro, Weserstraße 1, Tel. 04461/80 198, E-Mail buergerhaus @schortens.de. Neben Einzelkarten werden auch wieder fünf Abonnements mit jeweils fünf Abenden angeboten. Das Spielzeit-Programm liegt ebenfalls im Bürgerhaus sowie in Rathäusern und in Büchereien aus.

Dabei sind viele bekannte Gesichter, die nicht zum ersten Mal in Schortens gastieren. Los geht die neue Spielzeit mit „Physik-Event“, der einzigen Physikshow in 4D am Montag, 27. August, um 20 Uhr. Fünf Lehrer lassen sogar einen Tornado im Bürgerhaus entstehen und zeigen damit, wie spannend Physik sein kann. Kleine und große Experimente begeistern Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene.

Zum Abschluss am 18. und 19. Mai 2019 zeigt das Theater Laboratorium aus Oldenburg „Dieser Tag ein Leben – Ein Abend auf den Spuren von Astrid Lindgren“. Es gibt vier Vorstellungen jeweils um 15 und um 20 Uhr – die Karten sind meist schnell ausverkauft.

Ansonsten sind unter anderem Arnulf Rating (3. November), Jochen Malmsheimer (10. November), Andreas Rebers (16. November), Delta Q (18. November), Lydie Auvray (26. November), Ehnert gegen Ehnert (30. November), René Sydow (8. Dezember), Die Magier 2.0 (9. Dezember), Andrea Bongers (28. Dezember), Abdelkarim (12. Januar 2019), Joachim Król (18. Januar 2019), Bernd Gieseking (25. Januar 2019), Gardi Hutter und Co. (13. Februar 2019), Kom(m)ödchen-Ensemble (15. Februar 2019), Familie Flöz – Teatro Delusio (24. Februar 2019), Klaus Lage (1. März 2019), Werner Momsen (2. März 2019), Neues Kabarett im Dreierpack Alex Burghardt, Miss Allie, Sulaiman Masomi (16. März 2019), Philipp Weber (22. März 2019), Christine Bovills (23. März 2019), Matthias Tretter ( 29. März 2019), Jörg Jará (27. April 2019), Bernd Stelter (5. Mai 2019) und Martin O. (11. Mai 2019) dabei.

Das Ohnsorg-Theater ist zu Gast mit „Hartenbreker – Ein besserer Herr“ (8. Februar 2019).