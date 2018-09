Schortens Zugegeben, Fräulein Maria wäre mit ihren nun 518 Jahren heute auch nicht mehr die Jüngste, aber das ist ja kein Grund für Jevers große Herrscherin, die kleinen Un­tertanen von heute samt ihrer Sippschaft nicht mal wieder zu einem fröhlichen Fest aufs Schloss und in den Schlossgarten einzuladen. Einmal mehr geriet das Familienfest des Schlossmuseums Jever dank vieler Unterstützer zu einem großen Kindergeburtstag mit allerlei Spaß und Spiel innerhalb und außerhalb der weißrosa Mauern. Vor allem die kleinen Mädchen, die mit Eltern und Geschwistern auf den Schlosshof kamen, beschäftigte zunächst nur eine Frage: „Wohnt hier eine echte Prinzessin?“

Nun, nicht so ganz, aber aufregend war es für die kleinen Besucher dennoch, was ihnen vier Tage vor Marias Geburtstag am Mittwoch, 5. September, geboten wurde. Geschicklichkeitsspiele, Nähwerkstatt und Klüterbahn auf dem Schlosshof, Sackhüpfen, Apfelschnappen und Steckenpferd-Parcours im Schlossgarten, eine Buttonwerkstatt ganz oben im Schloss, Konzerte unter anderem mit den „Zauberflöten“ der Musikschule im Audienzsaal. Ein rhythmisches Trommel-Feuerwerk mit den Percussionisten von „Sambarracuda“ und ganz altmodische Leierkastenmusik mit Gerd Paurat. Auf dem Fest gab es im ganzen Schloss und Schlossgarten viel zu erleben und zu entdecken.

Auch dank vieler Helfer: Der Ladies’ Circle kümmerte sich um das Geburtstagskuchenbüfett, die Popcornmaschine lief ebenfalls, oben im alten Krämerladen lockten Schlickertüten und Bastelprogramm, und auch der Inklusionsverein „Menschenkinder“ und die Montessori-Werkstatt waren mit Mal- und Bastelangeboten beteiligt.

Am späten Nachmittag erschien Fräulein Maria – just zurückgekehrt von der Öffnung der Jeverschen Allee – dann höchstselbst zu einem Ehrentanz mit ihren Geburtstagsgästen. Gratuliert wird trotzdem erst am Mittwoch.

Video

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.youtube.com/nwzplay