Schortens Auch im neuen Jahr 2020 wird in Schortens wieder gefeiert. Bei einigen Festen wird sich etwas ändern – mal rückt die Veranstaltung im Kalender weiter nach vorn, mal wird am Konzept gefeilt und Neues ausprobiert. Eine Arbeitsgruppe, an der auch Vertreter des Gewerbes und der Gastronomie aus Schortens beteiligt sind, beschäftigt sich mit der künftigen Gestaltung der Feste.

Das erste größere Fest im neuen Jahr wird das „Feuer- und Eiskunstfestival“ am 02.02.2020. „Wir haben schon im vorigen Jahr das Eiskunstfestival um das Element Feuer ergänzt, und das kam gut an“, sagt Heide Schröder-Ward vom Schortenser Stadtmarketing. Diesmal soll das Thema mit Blick auf den 15. Schortenser Stadtgeburtstag noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Das Fest am Sonntag, 2. Februar, beginnt wieder mit einem Winterflohmarkt im Bürgerhaus, ab 12 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Neben den Eiskünstlern sind diesmal auch Stahlkünstler mit ihren Brennöfen dabei. Die Schmiedekunst kann auch käuflich erworben werden. Musiker und Walking Acts sollen das Feuer und Eiskunstfestival bereichern und für einen spannenenden Sonntag sorgen.

Noch ohne exaktes Datum ist das Frühlingsfest, dass im April/Mai gefeiert wird. Dann soll auch das Bus-Pulling nachgeholt werden, das eigentlich als Highlight zum Stadtfest im Oktober geplant war, aber wegen Dauerregens ausfiel. Die Teams werden im Januar nochmals angeschrieben und eingeladen.

Im Kalender weiter nach vorne rückt der Klinkerzauber. Gefeiert werden soll 2020 bereits Mitte Juni, und zwar vom 12. bis 14. Die letzten Ausgaben litten nicht nur unter dem Wetter, sondern auch unter den vielen Konkurrenzveranstaltungen in den umliegenden Orten.