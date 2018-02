Schortens Die Referentenliste liest sich wie das „Who is Who“ der Blechbläser – und Karsten Heger hat sie erneut zum Horn-Tuba-Workshop zusammengebracht. „Mit Weltklassedozenten zu arbeiten, das macht den Reiz des Workshops aus“ sagt Heger.

Zu den 15 Dozenten gehören Dr. Manfred Heidler (ehem. Leiter des Luftwaffenmusikkorps Karlsruhe), Eckart Treichel (Professor für Posaune an der Musikhochschule Düsseldorf), Markus Lenzing (Dozent an der Hochschule Düsseldorf), Jon Sass (freischaffender Tubist), Arkady Shilkloper (Jazzhornist und Alphornspieler aus Moskau) sowie seit vielen Jahren „Alchemy“ aus den USA.

Von 10 bis 84 Jahren

Mehr als 100 Bläserinnen und Bläser von zehn bis 84 Jahren sind aus ganz Deutschland angereist, um in den Räumen der IGS Nord in Schortens Musikunterricht und Kurse in familiärer Atmosphäre zu erleben. Hans-Martin Schröder, Posaunist und Tubist beschäftigt sich mit den Anfängern. Mit in der Übungsrunde sitzt Josia Akkermann aus Neustadt. „Ich bekomme seit einiger Zeit zu Hause Trompetenunterricht. Nun möchte ich gern Neues lernen“, erzählt er.

In Kleingruppen und im Einzelunterricht übten die Bläser ein buntes Musikprogramm, von Klassik bis Moderne. „Besonders herausfordernde Stücke wollen die Teilnehmer am liebsten, so dass auch jeder neue Impulse mit nach Hause nimmt“, sagt Karsten Heger.

Und Konzerte mit dem Eingeübten gibt es natürlich auch: 35 Tubisten, sechs Trompeter, 17 Posaunisten, 15 Hörner und 18 Bariton- oder Euphonium-Bläser spielen bekannte Melodien wie „Yesterday“ von den Beatles oder die Filmmusik zu den „Flintstones“ – einstudiert hat die Stücke der ehemalige Marienmusikkorps-Posaunist Ullrich Hellkuhl aus Hooksiel mit dem Ensemble.

Joanna R. Hersey, Professorin für Tuba und Euphonium an der Universität North Carolina, hat einige Tuba-Spieler um sich geschart. Die Finger der rechten Hand liegen auf den ersten vier Ventilen. Mit der linken Hand wird das Instrument gestützt und je nach Konstruktion werden damit bis zu drei weitere Ventile, die der besseren Intonation dienen, gedrückt. Die Tuba gehört zur Familie der Bügelhörner und ist mit Abstand das größte Blechblasinstrument.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgt der „Familienclan Heger“. „Wir haben auch nach 21 Jahren noch Freude am Workshop“, sagen Hegers Söhne. Es sei mit der Zeit eine tolle Gemeinschaft entstanden und viele vernetzen sich miteinander.

Farbenfrohe Posaunen

„Ich bin das erste Mal, aber nicht das letzte Mal dabei und wurde freundschaftlich aufgenommen“, sagt Barbara Kraatz aus Geisingen in der Nähe des Bodensees.

Und für alle, die Lust aufs Blasen bekommen haben, stellte ein Gütersloher Musikfachgeschäft mehr als 30 Blechblasinstrumente und Zubehör im Wert von rund 250 000 aus. Ins Auge fallen farbenfrohe Posaunen in Rot, Blau, Gelb und Grün, gefertigt aus ABS-Kunststoff und Fiberglas. „Kein Spielzeug, es kommt darauf an, wer spielt“, sagt Karsten Heger. Das Instrument wiegt 800 Gramm und hat alles, was man erwarten kann.