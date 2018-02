Schortens Mit 344 Veranstaltungen im Jahr und knapp 50 000 Besuchern hat das Bürgerhaus Schortens seine inzwischen mehr als dreißigjährige Erfolgsgeschichte auch 2017 wieder eindrucksvoll bestätigt und sich „in der Spitze der deutschen Veranstaltungshäuser fest etabliert“. Darauf wies Bürgerhaus-Chef Uwe Burgenger in seinem Jahresrückblick im Kulturausschuss in Schortens hin.

Zusammen mit der Bibliothek und den übrigen Raumnutzungen wurden 100 000 Besucher im Bürgerhaus gezählt. Damit sei das Haus weit über Schortens hinaus ein wichtiges kulturelles Zentrum, das von Theater – wie dem Theater Laboratorium – bis zu Kabarettisten der Spitzenklasse wie Mathias Richling, Jürgen Becker oder Sissy Perlinger absolute Spitzenklasse und Vielfalt biete. Damit spiele das Bürgerhaus also längst in der ersten Liga.

Darüber hinaus bietet das Haus zahlreiche Märkte und Basare wie den Kunsthandwerkermarkt, den das Bürgerhaus im vergangenen Jahr erstmals selbst ausgerichtet hat. Zudem wird das Haus für Tagungen und Seminare wie das Mai Symposium des Nordwest-Krankenhauses Sanderbusch regelmäßig, ja sogar zunehmend mehr, gebucht.

Daraus ergibt sich, so Burgenger, dass das Bürgerhaus auch an Kapazitätsgrenzen stößt. So komme es häufig vor, dass am Abend eine Veranstaltung mit Bestuhlung stattfindet und die Stühle am nächsten Morgen wieder abgeräumt sein müssen. Das zeigte er am Plan für den Monat Februar auf. Mit zwei Stellen plus Hausmeister und Techniker sei das sehr knapp bemessen.

Auch muss die Stadt beim geplanten Umbau des Hauses die Erneuerung der Bestuhlung einplanen. Vor zehn Jahren habe er selbst gesagt: „Das geht noch.“ Jetzt sei es Zeit für neue Stühle.

Darüber hinaus wies Burgenger darauf hin, dass in den nächsten Jahren ein altersbedingter Wechsel des Kulturkoordinators geben werde, der gut vorbereitet werden sollte.