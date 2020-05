Kirche: Neustart mit höchstens 45 Besuchern

Schortens Nach zwei Monaten Corona-bedingter Pause werden ab diesem Sonntag, 17. Mai, wieder Gottesdienste in der St. Stephanus-Kirche Schortens stattfinden. Der Gemeindekirchenrat hat beschlossen, für die kommenden drei Monate nur diese Kirche für die sonntäglichen Gottesdienste zu nutzen. Damit werde eine klare Regelung geschaffen und der außerordentliche Aufwand so gering wie möglich gehalten. In der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Heidmühle und in der Gustav-Adolf-Kirche in Roffhausen finden vorläufig keine Gottesdienste statt.

„Wir freuen uns sehr, endlich wieder gemeinsam Gottesdienst feiern zu können“, sagt Pastor Jan-Christian Buchwitz von der ev.-luth. Kirchengemeinde Schortens. „Jedoch müssen sich alle an Regeln halten, die hoffentlich niemanden abschrecken, sondern dem Wohl aller dienen sollen.“ Wer am Sonntag zum Gottesdienst kommt, muss wissen, dass wegen der Abstandsregeln nur 45 Besucher in der Kirche Platz finden. Sollten mehr Menschen kommen, können diese leider nicht mehr eingelassen werden, bedauert Buchwitz.

Auch darf niemand mit corona-typischen Krankheitssymptomen teilnehmen. Der Gottesdienst wird aber live im Internet auf YouTube übertragen und auch im Nachhinein über die Homepage der Kirchengemeinde verfügbar sein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Wie überall gilt auch in und vor der Kirche die Regel, 1,50 Meter Abstand zueinander zu halten. In der Kirche ist eine Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend (von begründeten Ausnahmefällen abgesehen). Um im Falle eines Falles Infektionswege nachvollziehen zu können, ist die Kirchengemeinde verpflichtet, Name, Adresse und Telefonnummer aller Anwesenden aufzunehmen und für vier Wochen aufzubewahren. Alle Daten werden nach vier Wochen wieder vernichtet, betont Buchwitz.

Schließlich bittet die Kirchengemeinde darum, beim Eintritt in die Kirche die Hände mit dem bereitgestellten Mittel zu desinfizieren und sich nur auf die markierten Sitzplätze zu setzen. „Wer in ei­nem Haushalt wohnt, wird aber auch nebeneinander Plätze finden“, so der Pastor. „Es ist sinnvoll, wenn alle ein paar Minuten eher als gewohnt zur Kirche kommen, damit um 10 Uhr alle ihren Platz gefunden haben“. Die Toilette im Glockenturm muss weiterhin geschlossen bleiben.

Um den Gottesdienstbesuch trotz alledem so einfach wie möglich zu gestalten, stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, um die Besucher herzlich zu empfangen und Hilfestellung zu geben. Der Gottesdienst selbst wird mit etwa 30 Minuten kürzer als gewohnt sein, zudem ohne Gesang, dafür umso kurzweiliger.

Ab kommender Woche werden auch wieder Trauerfeiern in der Friedhofskapelle möglich sein. Für Fragen und Anliegen aller Art stehen nicht nur die Pfarrer zur Verfügung, auch das Kirchenbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch unter 04461/ 80 001 erreichbar.