Zwei Tage lang sind sie wieder in der Stadt, die Gaukler, Artisten, die Jongleure, die Musikanten und anderes fahrendes Volk und locken Besucher aus der gesamten Region an. Es ist Klinkerzauber in der Schortenser Innenstadt. Und das Wetter spielt mit, fast schon zu gut. Bei praller Sonne und Temperaturen über 30 Grad beobachten viele das Treiben der Artisten möglichst von einem schattigen Plätzchen aus.

Auch die Händler auf dem Flohmarkt am unteren Ende der Menkestraße stöhnen unter der Hitze, machen aber gute Geschäfte. Und die Getränkestände sind umlagert. Von den Fahrgeschäften ist lediglich ein Kinderkarussell übrig geblieben.

„Bekloppt und feinsinnig“, so bezeichnet sich Laura Diletante. Sie verzaubert mit ihrer kleinen mobilen Bühne und ihren schrägen Liedern. Mit der Ukulele und dem Akkordeon nimmt sie Bekanntes oder Selbstgeschriebenes und macht daraus dann „einen Walzer in Moll“. Ein großer Spaßvogel ist Kilted Colin. Mit Dudelsack und allerlei Jonglage auf dem Hochrad beeindruckt er vor allem, weil er alles gleichzeitig macht.

Einen Hauch von Charly Chaplin bringen der Clown Monsieur und die Pianistin Nora Born, die mit musikalischer Begleitung Humor in Schwarzweiß präsentieren. Auch die Akro Kraks aus England und Italien zeigen eine beeindruckende Show, bei der sie sich bis an die Schmerzgrenze verbiegen.

Neu im Programm war die Best-of-Gala am Samstagabend. Hier gab es das gesamte Programm noch einmal im Schnelldurchgang bei angenehmen Temperaturen. Das gab den Künstlern auch noch einmal die Gelegenheit, den berühmten Hut rumgehen zu lassen. Denn die Künstler erhalten keine Gage von der Stadt, nicht einmal den Mindestlohn.