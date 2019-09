Schortens Das wird eine ganz besondere Lesung: Die katholische Jugend von St. Benedikt Jever-Schortens-Wangerland präsentiert am Dienstag, 24. September, einen LiveAct mit Rainer Rudloff. Los geht’s um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf.

Karten für den LiveAct mit Rainer Rudloff gibt es für Jugendliche zum Preis von 5 Euro nur im Vorverkauf in der Stadtbücherei, in der Bücherstube und in der Arztpraxis Dr. Ennen. Die Lesung findet am Dienstag, 24. September, ab 19 Uhr in der Maschinenhalle des Bauernhofs von Ingo Oltmanns an der Eilkstraße 4 a in Schortens (an der Stephanus-Kirche) statt.

Der Schauspieler aus Lübeck – er hat in Schortens schon mit seinen Literatur-Spaziergängen begeistert – wird auf Einladung der Jugendlichen in der Maschinenhalle des Bauernhofs von Ingo Oltmanns an der Eilkstraße 4 a in Schortens aus den Jugendromanen „Erebos“ und „QualityLand“ vortragen. Wobei „vortragen“ nicht trifft, was Rainer Rudloff kann: Er liest nicht einfach nur vor, sondern schlüpft in die Rollen der Figuren in den Büchern und spielt beim Lesen die Szenen mimik- und gestikreich mit.

Willkommen sind Jugendliche ab 13 Jahren und jung gebliebene Erwachsene, die sich auf eine spannende Lesung der anderen Art einlassen möchten.

Die katholische Jugend hat die beiden Romane „Erebos“ und „QualityLand“ ausgewählt, weil fast jeder Jugendliche sie kennt: In „Erebos“ geht es um ein mysteriöses Computerspiel, das virtuelle Realität und reales Leben miteinander verbindet – die Jugendlichen, die es spielen, geraten schnell in Abhängigkeit und in gefährliche Situationen.

„QualityLand“ ist ein Buchprojekt des deutschen Autors, Liedermachers, Kleinkünstlers und Kabarettisten Marc-Uwe Kling: Es ist eine düstere Zukunftsvision über eine komplett digitalisierte Welt. Sie wird durch Algorithmen gesteuert – „TheShop“ liefert Produkte ohne Bestellung bevor der Kunde überhaupt weiß, dass er sie benötigt; die Partnersuchmaschine „QualityPartner“ schlägt Verheirateten bessere Partner vor und sorgt auch gleich für die Auflösung der bestehenden Beziehung. Jede Person hat einen „Level“, der ihre Bedeutung für die Gesellschaft angibt. Der Level kann sich ändern, sowohl nach oben als auch nach unten.

Nach dem LiveAct, der gut 60 Minuten dauert, sind alle zur Diskussion bei Getränk und Knabbereien auch mit Rainer Rudloff eingeladen.