Schortens Züge, die durch malerische Berglandschaften rauschen und nur ein paar Meter weiter durch verrußte Industrielandschaften rollen, die über Brücken und durch idyllische Dörfer rattern und an einem mit viel Liebe zum Detail zusammengebauten Bahnhof halten: Modelleisenbahnanlagen sind schon was fürs Auge und – wenn die Anlage entsprechend groß und abwechslungsreich ist – auch immer noch ein Besuchermagnet, wie vor allem das Miniaturwunderland in Hamburg oder in der Vorweihnachtszeit auch das Gedränge in der Halle der Modelleisenbahnfreunde in Sande zeigen.

Als Hobby für Zuhause allerdings ist die Modellbahn inzwischen weitgehend auf das Abstellgleis gerollt. Der Besuch auf der Modelleisenbahnbörse im Bürgerhaus Schortens zeigte: Jugendliche interessieren sich heute kaum mehr dafür, die Modellbahn ist eine Freizeitbeschäftigung vor allem für ältere Männer.

Kostspieliges Hobby

„Das ist ja auch kein Wunder“, sagt Joachim Rennert aus Bockhorn. „Modelleisenbahn ist ein ziemlich kostspieliges Hobby und zudem eines, wofür man sehr viel Platz benötigt. Beides haben Kinder und Jugendliche in aller Regel nicht.“ Rennert sucht und sammelt ältere Modelle aus der Vor-Digitalzeit, hat zuhause einige Loks in der Vitrine und sammelt auf Börsen weitere Loks, Waggons und Schienenmaterial für eine kleine Modellbahnanlage zusammen. Er hat seinen Enkel Luca mitgenommen zur Modellbahnbörse in Schortens. Der Junge ist einer der wenigen seines Alters, die sich heute für Modelleisenbahnen und die Lok-Angebote interessieren. „Minimum 70 Euro für eine gebrauchte Lok, dazu ein paar Waggons und Schienen– da sind schnell ein paar hundert Euro zusammen und man hat doch nur einen Zug, der im Kreis fährt... da verlieren Kinder und Jugendliche natürlich schnell das Interesse“, sagt Rennert.

Das einst so beliebte Modelleisenbahn hat heute reichlich Konkurrenz. Ein verändertes Freizeitverhalten und ganz neue Möglichkeiten durch Computer, Handy, Smartphone und TV mit mehr als 100 Kanälen machen das Modellbahn-Hobby nicht mehr so alternativ- und konkurrenzlos wie es früher einmal war.

„Die Hersteller haben da auch viele Trends verschlafen“, meint Michael Sperath aus Nordenham. Er ist einer von einem guten Dutzend Anbieter auf der Schortenser Modellbahnbörse und einer, an dem sich die Branche eine goldene Nase verdient hat: Gut 500 Lokomotiven hat er zuhause in seinen Vitrinen und in Kisten und Kartons, dazu 3000 Waggons plus Gebäude und Zubehör für Miniaturlandschaften. „Das Hobby hat mich schon als Kind begeistert, dann sei es irgendwann in den Hintergrund getreten und vor einigen Jahren, als das Haus gebaut und genug Platz vorhanden war, wieder neu entflammt. Er kauft Sammlungen auf, sucht sich heraus, was sein Sammlerherz begehrt und verkauft den Rest auf Börsen weiter.

Früher angesagt

„Früher war das ein angesagtes Hobby mit Spielfaktor“, sagt Sperath. „Das ist heute alles abgelöst worden durch den PC.“ Sperath befürchtet, dass das Modellbahn-Hobby für den Hausgebrauch in einigen Jahren ausstirbt.

Auf der Börse, veranstaltet von den Eisenbahnfreunden Bremen-Blumenthal, gab es neben Loks, Waggons, Schienen und Bausätze unter anderem auch Automodelle, Zubehör und Fachliteratur.

Die nächste Modellbahnbörse im Bürgerhaus in Schortens ist für den 17. März 2019 geplant.