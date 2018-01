Schortens 15 Jahre lang rockten sie Schortens und die Region oder auch schon mal das Ruhrgebiet – nun machen die Hardrocker von Precept Schluss. Am Samstag, 20. Januar, tritt die Band aus Schortens zum letzten mal live auf – und anschließend von der Bühne ab.

Die 2003 in Schortens gegründete Ban d ist längst keine Band aus Schortens mehr – einige Musiker wohnen inzwischen in Leer oder in Bremen – Proben und Konzerte sind so immer schwieriger zu koordinieren, sagt Gitarrist Dirk Herckelrath.

„The Last night“ ist das Abschiedskonzert überschrieben, das um 20 Uhr im Bürgerhaus Schortens beginnt. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn oder an der Abendkasse für zwölf Euro.

Precept gehörten in den fast 15 Jahren seit ihrer Gründung zum Inventar zahlreicher Konzertveranstaltungen im Jeverland, in Wilhelmshaven und darüber hinaus. Kaum ein „Schortenser Sommer“, kaum ein Stadtfest oder regionales Festival, auf dem die die Jungs um Sänger Claus Fisher, Dirk und Yvo Herckelrath (Gitarre), Michael Philipp (Bass) und Kai Hoffmann (Schlagzeug) nicht die Verstärker voll aufgedreht haben und es richtig krachen ließen. auch etliche Benefizkonzerte haben sie gegeben.

Ihre musikalischen Vorbilder sind die klassischen Hardrocker wie Judas Priest, Black Sabbath, Metallica, AC/DC und etliche andere. Neben deren Songs haben Precept auch einige Hardrock-Nummern im Repertoire. Fans kennen sie alle.

Zum Abschiedskonzert am Samstag kommender Woche steht die Band nicht allein auf der Bühne – etliche Weggefährten und Bandkollegen von früher sind mit dabei, und wollen Band und Publikum zum Finale einen letzten unvergesslichen Konzertabend bescheren.