Schortens Sie wollten nur spielen: Yvo Herckelrath, heute Schortens’ bekanntester Hardrock-Waschbrettbauch, war zwölf Jahre alt, als er mit einem Freund in der Musikinitiative erste Gehversuche unternahm. Beim Oktoberfest 2003 durften die beiden auftreten und auf dicke Hose machen. Doch dem Hard-und-Heavy-Nachwuchs fehlte etwas: Bass und Rhythmusgitarre. Papa Dirk Herckelrath half als Gitarrist aus und brachte in Michael Philipp gleich auch einen Bass mit. Die beiden Erwachsenen rockten im Hintergrund, die Show gehörte den Jungen.

Abschiedskonzert Karten fürs letzte Precept-Konzert am Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Schortens gibt’s für zehn Euro im Vorverkauf und für zwölf Euro an der Abendkasse.

Dass aus diesem Auftritt einmal Precept und aus Precept eine der beliebtesten Hardrock-(Cover)Bands der Region werden sollte, hatte damals noch keiner auf dem Schirm. Stadtfeste, Bürgermarkt, Vatertags-Rock-Specials, Oktoberfest und umsonst und draußen beim Schortenser Sommer: Ohne Precept rockte das nicht.

Es ist ihr Ernst

Heute, fast 15 Jahre später, bereitet sich die Band in ihrem Probenkeller in der Alten Brauerei wieder auf einen Auftritt vor: „Long live Rock’n’Roll“ röhrt Sänger Ingmar Viertel ins Mikro. Kai Hoffmann wirbelt am Schlagzeug, Michael Philipp knallt die Hände in den Bass, das Herckelrath-Gespann duelliert sich an den Gitarren. Dann übernimmt Sänger Clauds Fischer mit einem Song der Hardrock-Heroen von Judas Priest das Mikro. Es rockt. Es rollt. Es hört sich verdammt gut an. Wäre da nur nicht der Titel ihres Konzerts: „The last night“ ist die Show überschrieben.

Viele fragen schon: „Das ist nicht euer Ernst?“ Doch, ist es: Precept löst sich auf. Noch einmal aber wollen sie zum Abschied die Sau rauslassen. Es wird voll werden im Bürgerhaus. Sehr voll vermutlich. Und sehr laut.

Die Band lümmelt in der Ledercouch im Probenraum und sinniert über die Anfänge, über all die großartigen Konzerte und manche Panne. Etliche Weggefährten aus Bands wie Diamond Breaker und Ballermann, Still No Doubt, Big Easy und Big Steal kreuzten und verstärkten Precept, blieben für eine Weile und verfolgten dann andere Projekte. In der regionalen Musikszene kennt man sich, innerhalb der Bands gibt’s etliche freundschaftliche Querverbindungen. „Wir sind ja eine große Muckerfamilie“, sagt Michael Philipp.

Keine anderen Projekte verfolgen die Hardrocker von Precept. 2016 hatten sie schon das Gefühl, dass die Luft raus sei nach all den Jahren. 2017 gab es noch mal vier bejubelte Konzerte. Doch der Entschluss reifte: „Man soll aufhören, wenn es am meisten Spaß macht“, sagt Dirk Herckelrath. Die Bandkollegen leben und arbeiten inzwischen zum Teil in Magdeburg, in Bremen und Leer. Gemeinsame Zeit zum Proben zu finden, werde immer schwerer.

Den Kern von Precept bildet neben dem Vater-Sohn-Gespann Yvo und Dirk Herckelrath Bassist Michael Philipp. „Singen können wir aber alle nicht“, sagt Dirk Herckelrath. Dafür hat die Band inzwischen drei Sänger, die seit vielen Jahren an Bord sind und sich bei mehrstündigen Stadtfestkonzerten das Mikro weiterreichen.

Bandname ist ein Zufall

Wichtiger Mann im Bandgefüge, eine echte Rampensau und begnadete Rockröhre ist Claus Fischer. Im zivilen Leben Fachmann für Tapeten und Bodenbeläge, ist er auf der Bühne und davor der Mann fürs Theatralische, für die Nähe zum Publikum, für das Einer-von-uns-Gefühl.

Dass seine Stimmbandentzündung bis zum Wochenende heilt, darauf hofft Jörg „Schorsch“ Theilen, neben Ingmar Viertel und Claus Fischer ebenfalls Sänger am Precept-Mikrofon. Auch am Schlagzeug herrscht Teilzeitarbeit: Kai Hoffmann und Yanneck Risse (von „Nappo The Show“) teilen sich die Sticks. Ein Abschieds-Konzert „with a lot of help from their friends“, um mal einen Beatles-Songtitel zu variieren.

Der Bandname „Precept“ ist übrigens ein Zufall: „Den habe ich damals beim Durchblättern eines Englischwörterbuchs aufgeschlagen“, sagt Yvo Herckelrath. Precept, also „Gebot“ oder „Richtlinie“, das passte. Hardrock und Heavy Metal ist die Richtlinie, davon weichen sie keinen Deut ab.

Acht Konzerte hat Precept in den vergangen Jahren allein für wohltätige Zwecke gegeben, für krebskranke Kinder oder Einrichtungen wie das Kinderhospiz gespielt. Mehr als 20 000 Euro kamen zusammen, sagt Dirk Herckelrath. Auch sämtliche Einnahmen des Abschiedskonzerts sind wieder fürs Kinderhospiz bestimmt.

Dass Precept damit endgültig Geschichte sein soll, kann die Band gerne glauben. Wir glauben das nicht und freuen uns schon heute auf die Reunion. Mal ganz unter uns, Yvo, Dirk, Claus, Kai, Michael und Schorsch: Ohne Lederklamotten und volle Dröhnung von der Bühne könnt ihr doch gar nicht. . .