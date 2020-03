Schortens Jetzt druckt die Stadtbibliothek Schortens selbst – allerdings keine Bücher: Eine kleine Raumfähre, eine Trillerpfeife, ein Haus und eine Windmühle sind schon aus dem kleinen 3D-Drucker herausgekommen und der Drucker arbeitet fleißig Schicht für Schicht an der nächsten Windmühle. Die wird in etwa zwei Stunden fertig sein.

Spielerei oder Zukunftstechnologie? Diese Frage ist längst beantwortet: „Es ist eine Zukunftstechnologie, deren Möglichkeiten wir heute noch gar nicht ganz überschauen können“, sagt Ronald Brandes. Allerdings ist der kleine Drucker in der Bibliothek eher im Bereich der Spielerei anzusiedeln.

Aber er funktioniert genauso wie seine großen Brüder. Und das wollen sich Bibliotheksleiter Marcus Becker und Ronald Brandes zunutze machen.

Entstanden ist die Idee im Zusammenhang mit dem Klosterparkfest, wo beide eigentlich etwas ganz anderes besprechen wollten – dann kam nach dem Motto „Man könnte doch mal. . .“ diese Idee auf. Ronald Brandes bringt die fachliche Kompetenz mit und in der Bibliothek hat der Drucker einen Platz gefunden.

Geplant sind Termine, an denen Besucher der Bibliothek sich die Technik erklären lassen können. An der IGS soll es nach den Sommerferien eine Arbeitsgemeinschaft geben, in der Mädchen und Jungen mit der Software vertraut gemacht werden und eigene Modelle entwickeln können. Ein weiteres Angebot läuft schon. Jeden Montag können Jugendliche im „media.lab“ aus Legoteilen einen eigen Roboter bauen, programmieren und steuern.