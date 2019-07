Schortens /Nordholz Mit insgesamt 118 Einsatzkräften beteiligen sich Johanniter aus dem Oldenburger Land am Sanitätsdienst beim Deichbrand-Festival in Nordholz/Cuxhaven. Das Festival findet am nächsten Wochenende vom 17. bis zum 22. Juli statt. Das Einsatz-Motto der Johanniter lautet „Rocker retten“.

Einen ganz besonderen Auftrag haben zwölf Johanniter vom Feldküchentrupp des Ortsverbands Jeverland mit Sitz in Schortens: Sie reisen mit ihrer Feldküche an und kümmern sich gemeinsam mit anderen Küchen um die Verpflegung der mehr als 600 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Johanniter-Unfall-Hilfe aus dem gesamten Bundesgebiet.

Die Johanniter aus Weser-Ems übernehmen die Unfallhilfsstelle an der Water-Stage, eine der beiden großen Infield-Bühnen auf dem Deichbrand Open Air.

Mit zehn Behandlungsplätzen, davon zwei Intensivplätze, einem Rettungswagen, einem Krankenwagen und einem Einsatzleitwagen sind die Sanitäter auch für größere Lagen gerüstet. „Bei rund 50 000 erwarteten Festival-Besuchern werden wir viel zu tun haben“, erklärt Einsatzleiter Sanitätsdienst Thorsten Ernst vom Landesverband. „Aber wir sind gut gewappnet.“

Das Deichbrand-Festival auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz ist eines der größten Open Air-Spektakel in Deutschland. Mehr als 120 Bands, Live-Acts, DJs und Slammer sorgen auf den sechs Bühnen auf dem Gelände von einer Größe von mehr als 120 Fußballfeldern für Stimmung, darunter sind mit Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers, Biffy Clyro, Cro, Fettes Brot, Alligatoah, Tocotronic, Madsen und anderen die ganz Großen der HipHop- und Deutschrock-Szene in Deutschland.

Bereits seit 2014 stellen die Johanniter den Sanitätsdienst. Im vergangenen Jahr mussten die Rocker-Retter rund 4000-mal tätig werden: bei Schürfwunden, alkoholbedingten Problemen, Prellungen, Stauchungen, Atembeschwerden und Brandverletzungen.