Die Geschichte vom Wunderpferd

Jürgen Schemering, der sich auch den Namen Georg Künstlich von Kunst beilegte und der in seiner engeren Heimat wegen seines Aufenthalts an mehren Höfen und wegen der ihm dort erwiesenen Ehren Aufmerksamkeiten „Prinz Jürgen“ genannt wurde, war das Kind des Klostergutpächters Schemering und lebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sein lebhafter Geist und anschlägiger Kopf trieben ihn früh in die Welt hinaus. Treuer Begleiter war sein wunderbar abgerichtetes Pferd, das ihm wie ein Hund folgte und dem er die unglaublichsten Kunststücke beigebracht hatte. Dem Pferd fehlte, so hieß es, nichts als die Sprache. Bei einer Reise nach Frankreich wurde er sogar gefangengesetzt, weil man ihn als Zauberer und sein Pferd als verzaubertes menschliches Wesen ansah. „Prinz Jürgen“ konnte nun beim besten Willen das Pferd nicht „entzaubern“, auch katholisch zu werden, wie man beides von ihm verlangte, fiel ihm nicht ein. So konnte er nur dem Tode entgehen, indem er seine Lage an einen deutschen Hof berichtete, wo er in großer Gnade stand. Dieser setzte sich auch so kräftig für ihn ein, dass er seine Freiheit wiedererhielt und seine Reise nach Paris fortsetzen konnte. Die letzte Nachricht von ihm besagte, dass er sich an der türkischen Grenze befinde, nun aber des Herumtreibens müde sei und wieder nach Jever zurückkehren wolle, um seine Tage in Ruhe zu beenden. Seitdem ist Jürgen Schemering und sein Wunderpferd verschollen.

Aus: Friesland-Kurier, Archiv von Prof. Dr. Antje Sander, Schlossmuseum Jever.