Schortens Die Silvestterparty im Bürgerhaus Schortens hat für viele Besucher offensichtlich nicht gehalten, was sie sich versprochen hatten: Abermals gab es Kritik an der Bewirtung. Das Essen sei zu knapp bemessen gewesen, die Getränkeauswahl war ebenfalls nicht ausreichend und das Servicepersonal nach Meinung etlicher Besucher überfordert – oder lieber in einer Zigarettenpause, statt für angemessene Bewirtung an den Tischen und an der Bar zu sorgen.

Erst vor gut vier Wochen war eine Veranstaltung mit 170 Gästen in die Kritik geraten. Das Büffet reichte längst nicht für alle Gäste, viele verließen die Veranstaltung daher vorzeitig. Die Stadt Schortens erstattete den Besuchern daraufhin den Eintrittspreis.

Nun gab es zum zweiten Mal lange Gesichter bei vielen der rund 150 Feiernden, die für die Silvester-Party mit DJ und Büffet immerhin 70 Euro pro Person gezahlt hatten. Viele wurden nicht satt, nach einer Stunde gab es bereits verschiedene Getränke nicht mehr. „Die Stimmung war mies – und das ausgerechnet an Silvester“, ärgert sich Martina Eiben. „Wir wollten nach den vorherigen Pleiten dem neuen Bürgerhaus-Wirt eine Chance geben“, sagt Bernd Minkner. Leider habe er sie nicht genutzt.