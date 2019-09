Schortens Am kommenden Wochenende (27. bis 29. September) schaltet Schortens in den Feier-Modus: Zweieinhalb Tage lang, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, steht wieder das Stadtfest auf dem Programm. Und die Besucher können sich nicht nur berieseln und beschallen lassen, sondern sind eingeladen, auch selbst aktiv zu werden. Es gibt etliche Gelegenheiten, Instrumente und Klanginstallationen auszuprobieren, beim Tag der Künste im „Pferdestall“ mitzumachen oder sich noch als Kandidatin oder Kandidat für das neue Mühlenkönigshaus zu bewerben. Nicht zuletzt sind 15 Teams zur Kraftmeierei angemeldet, die am Sonntag ab 13 Uhr bei der Neuauflage des Bus-Pulling um den Schortens-Pokal kämpfen. Darunter auch Teams aus Sande und Wilhelmshaven.

Los geht’s bereits am Freitagnachmittag mit dem Seniorennachmittag im Bürgerhaus. Irmi & Berti werden ab 14.30 Uhr für Stimmung sorgen. Eintrittskarten zum Preis von 7,50 € Euro sind im Bürgerservice im Rathaus erhältlich.

Ab Freitagabend eröffnen die Festwirte ab 20 Uhr mit ihrer Party auf der Bühne am Café Henry die Open-Air-Veranstaltung. Auf der Bühne stehen Black Jack sorgen mit Rockklassikern für Stimmung.

Der Stadtfest-Samstag wie auch der Sonntag beginnen mit dem Flohmarkt in der Menkestraße. Ab 8 Uhr besteht an beiden Tagen bereits Gelegenheit zum Kaufen und Verkaufen.

Gummistiefelflöten, Flaschenperkussion oder Gießkannenorgel: Wie schon im vergangenen Jahr überraschen und verzaubern am Samstag und Sonntag wieder die Klanginstallationen von Etienne Favre im Bereich Oldenburger Straße/Ecke Menkestraße und laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Ab 12 Uhr bietet zudem Oscars Spielmobil mit seinem verrückten Fuhrpark ein kostenloses Bewegungsangebot für die jungen Besucher auf dem City-Parkplatz.

Von 12 bis 14 Uhr tritt in der Meile der Walking-Act mit Witz und Show auf. Höhepunkt am Nachmittag ab 15 Uhr ist die Wahl des neuen Mühlenkönigshauses. Noch ist Zeit für weitere Bewerbungen - und zwar ausdrücklich auch für männliche Bewerber. Am Abend auf der Hauptbühne geht’s weiter mit Partymusik und mit Stargast Axel Fisher („Traum von Amsterdam“).

Nach dem Bus-Pulling am Sonntag und der Siegerehrung gegen 14 Uhr geht es mit Partymusik und Aktionen auf der Bühne und entlang Festmeile weiter, die Geschäfte im Ort laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.