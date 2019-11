Schortens „Eigentlich bin ich hier nur der Pausenclown.“ So bescheiden gab sich Kessi, der Partner von Jez Summer, als er kurz für sie auf der Bühne einsprang. Dass es ihm in wenigen Minuten mit einem Titel von Creedence Clearwater Revival gelang, die ersten Paare zu Tanzschritten zu bewegen, spricht auch für seine Qualität.

Und Jez Summer war die (ungekrönte) Königin des Straßenmusik Contests. Als einzige Frau im Wettbewerb erst einmal nichts Besonderes. Doch was sie dann über die Rampe brachte, lässt erwarten, dass sie Siegerin des achten Schortenser Straßenmusiker-Wettbewerbs wird.

Mit einer Stimme, die ganz nah an der unvergessenen Janis Joplin war, ließ sie kaum jemanden unberührt. Auch Titel wie „Stand by me“ brachte sie im Duett auf unvergleichliche Weise ins Publikum. Und dabei war die gebürtige Wittmunderin erst in letzter Minute für den Titelverteidiger eingesprungen, der erkrankt abgesagt hatte. Schon nach einer Stunde war auch ihre Box mit den abgegebenen Stimmzetteln prall gefüllt.

Stand der Wetterbericht noch vor wenigen Tagen auf Dauerregen für Sonntag, war es dann doch ein schöner warmer Herbsttag, der zum Bummeln geradezu einlud. Nix mit Herbstblues also. Nur Heide Schröder-Ward hatte ihren ersten Nervenzusammenbruch schon hinter sich. „Als ich heute Morgen aufgestanden bin, regnete es.“

Und auch die anderen Musiker begeisterten. Sicher ganz vorn dabei ist Oliver Jüchems, der mit virtuosem Gitarrenspiel ganz viel Zuschauer in seinen Bann zog. Ebenso hatten auch Uwe Mannsbarth, Holger Aden und A.I.T., die überwiegend populäre Titel aus den sechziger und siebziger Jahren spielten, begeisterte Zuhörer.

Dass das Wetter doch viel besser war als erwartet, hat natürlich auch den örtlichen Handel erfreut. Im Ortskern herrschte am Sonntag viel Lauf, die Menschen genossen den Tag, die gute Musik und die Gelegenheit, hier und da in die Läden zu schauen und auch etwas einzukaufen.

Wer den Schortenser Sänger-Wettstreit auf offener Straße gewonnen hat, will da Stadtmarketing am heutigen Montag mitteilen.