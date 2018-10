Schortens Vom Japanischen Mövchen über den Magellanzeisig, den Glanzsittich bis hin zu Dompfaff und Kanariengirlitz – all diese Vögel haben die Vogelliebhaber Schortens in ihrer großen Jahresausstellung gezeigt. Damit präsentierten sie eine bunte Vielfalt von Vögeln, die in der ganzen Welt beheimatet sind und die sie in ihren Volieren züchten. Doch natürlich sind auch Wellensittiche und Kanarienvögel in allen Farbvariationen vertreten.

Ehrungen Nicht nur die Vögel werden bei der Jahresausstellung bewertet, auch für die Gestaltung der Vitrinen und Volieren gab es Preise. Über den Bürgermeisterpokal konnte sich Klaus Franzen freuen. Den zweiten Platz belegte Sönke Franzen und Eckhard Müller errang den dritten Platz. Den CDU-Pokal für die schönsten Vitrinen gewann Lukas Kiefer – vor Leon Held und Alexander Dollase.

Wie berichtet, hat der Verein zu seiner 64. Ortsschau am Samstag und Sonntag in die Huntsteertscheune in Schortens eingeladen. In diesem Jahr haben sich die etwa 40 Mitglieder bei der Gestaltung der Ausstellungsfläche ganz besondere Mühe gegeben: so ist es doch das 65. Jahr des Bestehens des Vereins. Das hob Vorsitzender Roland Ficks in seiner Begrüßung hervor. Zudem bedankte er sich bei Klaus Franzen, der den Aufbau koordiniert hatte.

Gleichzeitig hob Ficks hervor, dass es dem Verein nicht nur um exotische Vögel gehe, sondern sie nach Kräften auch die heimische Vogelwelt, deren Lebensraum immer mehr eingeschränkt werde, unterstützen. Das geschieht zum Beispiel mit Nisthilfen.

Besonders farbenprächtig waren bei der Ausstellung auch die lebhaften Gouldamadinen: eine Finkenart, die ursprünglich aus Australien stammt und die wegen ihres ausdrucksstarken Gefieders sicher zu den Hinguckern der Schau gehören. Doch ebenso war auch die Schamadrossel ein schöner Blickfang, deren Ursprung im asiatischen Raum liegt.