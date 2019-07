Die „Königin des Rock“ hat Schortens die Ehre erwiesen und das Konzertvolk jubelte ihr zu: MerQury, die Queen-Tribute Band aus Dresden mit kanadischem Sänger, hat beim Schortenser Sommer vor rekordverdächtiger Kulisse gespielt – und das trotz für den Juli wenig rekordverdächtiger Temperaturen. Aber mit Hits wie „Radio Gaga“ „Somebody to love“, „Hammer to fall“ oder „I want it all“ war das Publikum schnell auf Betriebstemperatur und feierte die Band und die unsterblichen Rockklassiker von Freddie Mercury und seiner Band. Sogar Pyrotechnik kam zum Einsatz. Immer mal wieder ließ es die Band krachen oder Funken aus den E-Gitarren sprühen und feuerte die Glitterkonfettikanone ab. Mehr als zwei Stunden lang bot die Band um ihren Frontmann Johnny Zatylny musikalisch und optisch eine hörens- und sehenswerte Show – inklusive der Rock-Monolithen „Bohemian Rhapsody“ und „We are the champions“. Sänger Zatylny gab in Gestik und Outfit mit Lederklamotten und enger Hose oder am Ende im königlichen Hermelin samt Krone einen beachtlich guten Freddie-Mercury-Epigonen ab. BILD:

