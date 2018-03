Weitere Termine

Karten für die Komödie gibt es für die Termine im Sillensteder Hof ausschließlich im Laden von Manfred Ohmstede in Sillenstede und bei Alfons Birner, Tel. 04423/7707, sowie an der Abendkasse. Weitere Vorstellungen in Sillenstede gibt es am 28. März sowie am 6. und 7. April jeweils ab 20 Uhr.

Im Bürgerhaus Schortens treten die Friesenspieler am 13. und 14. April auf. Karten für diese Vorstellungen sind im Bürgerhaus, Tel. 04461/ 80 198, erhältlich.