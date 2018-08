Sillenstede Den gesamten Sommer über hat es wunderbar geklappt mit dem „Dorf im Sonnenschein“, wie sich Sillenstede gern nennt. Nur zum Dörpfest waren die Gesichter der Organisatoren am Morgen mehr als sorgenvoll. Einige Flohmarktstände hatten schon wegen Regens abgesagt. Doch dann blieb es tatsächlich überwiegend trocken genau in dem Zeitfenster, in dem das „Dörpfest Sillenstede“ stattfand.

So wurde es doch noch ein fröhliches Fest. Alle Vereine des Ortes waren mit Ständen vertreten: Von der Feuerwehr über den Bürgerverein und Sportverein bis hin zu den Choryfeen und dem Schulverein hatten sie alle ihre Stände aufgebaut und boten Spezialitäten an – darunter auch den legendären selbst gemachten Eierlikör der Sängerinnen.

Erleichtert zeigte sich Hinrich Neumann von der Dorfgemeinschaft. „Es ist ein kleineres, aber trotzdem schönes Fest geworden“, so sein Fazit. „Leider können wir zurzeit den Mittelaltermarkt nicht mehr bestreiten, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Und die Astringer Strieders stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Deshalb werden wir das Fest jährlich in dieser Form weiterführen.“ Mit der Kinderolympiade gebe es ein Angebot für die ganze Familie.

Und die hat den jungen Sillenstedern einiges zu bieten: Kissenschlacht, Torwandschießen, Dosenwerfen und eine Kuh melken. Es gab „Hau den Lukas“ und man konnte auf einem richtigen Pferd balancieren.

Etwas ganz besonderes hatte die Feuerwehr aufgefahren. Mit der ganz großen Kneifzange konnten die Kinder Zuckerstücke greifen – das erfordert wirklich Fingerspitzengefühl, hat aber auch – wie alles andere – eine Menge Spaß gemacht.