Sillenstede Der Sillensteder Dorfkalender beginnt mit dem Pastor und er endet auch mit ihm: Der Gottesdienst zum neuen Jahr und der Jahresabschluss mit Lichterkirche an Silvester sind die erste und die letzte Veranstaltung im Dorfkalender 2020 – wie auch schon in all den Jahren zuvor. Dazwischen liegen 364 Tage mit 123 Veranstaltungen. Konzerte, Faschingsfeste, Theateraufführungen, Osterfeuer und Maibaufeier, das Dörpfest natürlich, Turniere und Spaßcups des TuS Sillenstede, der Orgelsommer in der St. Florian-Kirche und noch vieles mehr.

„Der Kalender zeigt auf wenigen Blättern, wie hier im Dorf alle zusammenhalten und ein schönes Programm für das ganze Dorf auf die Beine stellen“, sagte Schortens’ stellvertretende Bürgermeisterin Anne Bödecker bei der Präsentation des druckfrischen Veranstaltungskalenders. Insgesamt 30 Vereine und Organisationen wirken mit – von der Kirche über die Feuerwehr bis zu Chor, Theatergruppe und Sportverein.

Solche Kalender gibt es auch mal in anderen Orten. „Aber unseren gibt es am längsten“, betont der Vorsitzende der Sillensteder Dorfgemeinschaft, Matthias Busch. Der Sillensteder Dorfkalender sei der erste seiner Art im Jeverland gewesen. Wie lange es ihn schon gibt, das weiß zwar keiner mehr so ganz genau, 30 Jahre oder mehr könnten es schon sein. Aber viel wichtiger ist die Kontinuität: „Unser Dorfkalender erscheint verlässlich jedes Jahr – ohne Unterbrechung“, sagt Busch.

1850 Exemplare verteilt die Dorfgemeinschaft mit Helfern im Kirchspiel Sillenstede – in Sillenstede, Grafschaft und den umliegenden Dörfern. Als Familienkalender mit fünf Spalten bietet er viel Platz für eigene Termine. Wer keinen Kalender in seinem Briefkasten findet, kann sich ein Exemplar in der Filiale der Volksbank in Grafschaft abholen. Dort kann man dann auch gleich den Überweisungsträger ausfüllen. Den Dorfkalender gibt es aber nach wie vor kostenlos. Eine Spende für den über Werbeanzeigen finanzierten Kalender nimmt die Dorfgemeinschaft dennoch dankbar an, sagt Matthias Busch: „Wir haben im Dorf einige Projekte, die ein bisschen was kosten.“

123 Veranstaltungen bzw. Termine sind allerdings weniger als sonst. Was nicht bedeutet, dass weniger los wäre in Sillenstede. Viele Termine sind zum Zeitpunkt der Drucklegung schlichtweg noch nicht bekannt, vieles kommt kurzfristig hinzu – wie im laufenden Jahr zum Beispiel die Aktionen für den geplanten Kunstrasenplatz des TuS – und manche Vereine sind manchmal auch ein bisschen töffelig und denken nicht rechtzeitig daran, ihre Termine an die Planer der Dorfgemeinschaft weiterzugegeben. „Es gibt Kandidaten, die müssen wir jedes Jahr daran erinnern, uns rechtzeitig ihre Termine durchzugeben, damit wir sie in den Dorfkalender aufnehmen können“, sagt Matthias Busch Für den nächsten Kalender 2021 soll es deshalb im Kalender selbst zwei oder dreimal fettgedruckt den Hinweis geben, die Termine für das Folgejahr – soweit schon bekannt – mitzuteilen.