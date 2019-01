Sternsinger sammeln 8820 Euro für Menschen mit Behinderungen

Fleißig Spenden gesammelt haben die Kinder und Jugendliche, die als die „Heiligen Drei Könige“ in der Pfarrei St. Bonifatius unterwegs waren. „Insgesamt kamen 8820,39 Euro zusammen, sagte Pastoralreferent Klaus Elfert: „Das ist ein tolles Ergebnis. Herzlichen Dank allen, die durch Ihr Mitwirken dazu beigetragen haben.“ Bestimmt ist der Erlös in diesem Jahr für Projekte zugunsten junger Menschen mit Behinderung in Peru. Bei ihrer Reise war eine Sternsingergruppe auch in der Ev.-luth. Schlosskirche zu Gast. „Das war ein schönes Zeichen der ökumenischen Verbundenheit“, so Elfert. Die Sternsingeraktion ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern in Deutschland für Kinder in den ärmsten Regionen der Erde.BILD: